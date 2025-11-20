Keeta Cijena danas

Trenutačna cijena Keeta (KTA) danas je $ 0.2718, s promjenom od 2.47% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KTA u USD je $ 0.2718 po KTA.

Keeta trenutačno je na #257 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 120.08M, s količinom u optjecaju od 441.80M KTA. Tijekom posljednja 24 sata, KTA trgovao je između $ 0.259 (niska) i $ 0.3019 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.6916917214873683, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.08456738547527073.

U kratkoročnim performansama, KTA se kretao -1.78% u posljednjem satu i -32.05% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 139.38K.

Informacije o tržištu Keeta (KTA)

Poredak No.257 Tržišna kapitalizacija $ 120.08M$ 120.08M $ 120.08M Obujam (24 sata) $ 139.38K$ 139.38K $ 139.38K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 271.80M$ 271.80M $ 271.80M Količina u optjecaju 441.80M 441.80M 441.80M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 44.18% Javni blockchain BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Keeta je $ 120.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 139.38K. Količina u optjecaju KTA je 441.80M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 271.80M.