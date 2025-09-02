Više o KOM

Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:52:11 (UTC+8)

Kommunitas (KOM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0005781
$ 0.0005781$ 0.0005781
24-satna najniža cijena
$ 0.000602
$ 0.000602$ 0.000602
24-satna najviša cijena

$ 0.0005781
$ 0.0005781$ 0.0005781

$ 0.000602
$ 0.000602$ 0.000602

$ 0.0137401928558099
$ 0.0137401928558099$ 0.0137401928558099

$ 0.000380504480721245
$ 0.000380504480721245$ 0.000380504480721245

-0.11%

-3.04%

-9.96%

-9.96%

Kommunitas (KOM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0005824. Tijekom protekla 24 sata, KOMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0005781 i najviše cijene $ 0.000602, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOM je $ 0.0137401928558099, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000380504480721245.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOM se promijenio za -0.11% u posljednjih sat vremena, -3.04% u posljednjih 24 sata i -9.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kommunitas (KOM)

No.4282

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 72.32K
$ 72.32K$ 72.32K

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

0.00%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kommunitas je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 72.32K. Količina u optjecaju KOM je 0.00, s ukupnom količinom od 2000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.16M.

Kommunitas (KOM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Kommunitas za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00001826-3.04%
30 dana$ -0.0000714-10.93%
60 dana$ -0.0001065-15.46%
90 dana$ -0.0001092-15.79%
Kommunitas promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KOM od $ -0.00001826 (-3.04%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Kommunitas 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000714 (-10.93%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Kommunitas 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KOM od $ -0.0001065 (-15.46%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Kommunitas 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0001092 (-15.79%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Kommunitas (KOM)?

Pogledajte Kommunitas stranicu Povijest cijena sada.

Što je Kommunitas (KOM)

Kommunitas is a true decentralized and tierless launchpad with Revenue Sharing Model. There are 4 points that will make us lead the launchpad industry: 1. Tierless. Arent you tired of having NOT enough token to participate in launchpad allocation? In Kommunitas, any amount of KOM token will be calculated for allocation. 2. Transparent. Sick of launchpad with lottery system and not transparent? We praise our transparent way of calculating guaranteed allocation. 3. Revenue-Sharing Model. We share our revenue in stable (USDT) to 2 types of partners : - Kommunitas Private Partners: For users who staked at least 500,000 $KOM tokens. These partners receive 30% of non-refundable fees from First-Come, First-Served (FCFS) and Community round IKOs , distributed every Quarter, thats why its called Quarterly Revenue Sharing. - Kommunitas Millionaire Partners: For those who staked more than 10,000,000 $KOM tokens. These partners enjoy a share of 5% from our Monthly launchpad revenues. 4. Deflationary Token. From 40Billion to 2Billion total supply, a 95% reduction, showed our commitment to the KOMmunity. We also introduced the very first Social Engagement Burning where we burn our token based on social metrics and provide full reports every months. Not only that, a 50% Prematurity Withdrawal penalty (in KOM) will be burned Automatically when a user unstake his KOM token before each maturity date, this way ensuring a healthy circulating supply in the market.

Kommunitas dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Kommunitas ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KOM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Kommunitas na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Kommunitas učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Kommunitas Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kommunitas (KOM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kommunitas (KOM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kommunitas.

Provjerite Kommunitas predviđanje cijene sada!

Kommunitas (KOM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kommunitas (KOM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KOM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Kommunitas (KOM)

Tražiš kako kupiti Kommunitas? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Kommunitas na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KOM u lokalnim valutama

1 Kommunitas(KOM) u VND
15.325856
1 Kommunitas(KOM) u AUD
A$0.000885248
1 Kommunitas(KOM) u GBP
0.000425152
1 Kommunitas(KOM) u EUR
0.00049504
1 Kommunitas(KOM) u USD
$0.0005824
1 Kommunitas(KOM) u MYR
RM0.002457728
1 Kommunitas(KOM) u TRY
0.023959936
1 Kommunitas(KOM) u JPY
¥0.0856128
1 Kommunitas(KOM) u ARS
ARS$0.802203584
1 Kommunitas(KOM) u RUB
0.046918144
1 Kommunitas(KOM) u INR
0.05128032
1 Kommunitas(KOM) u IDR
Rp9.547539456
1 Kommunitas(KOM) u KRW
0.81227328
1 Kommunitas(KOM) u PHP
0.033272512
1 Kommunitas(KOM) u EGP
￡E.0.028258048
1 Kommunitas(KOM) u BRL
R$0.003162432
1 Kommunitas(KOM) u CAD
C$0.000797888
1 Kommunitas(KOM) u BDT
0.070779072
1 Kommunitas(KOM) u NGN
0.891881536
1 Kommunitas(KOM) u COP
$2.338953344
1 Kommunitas(KOM) u ZAR
R.0.01025024
1 Kommunitas(KOM) u UAH
0.024128832
1 Kommunitas(KOM) u VES
Bs0.0850304
1 Kommunitas(KOM) u CLP
$0.5637632
1 Kommunitas(KOM) u PKR
Rs0.165261824
1 Kommunitas(KOM) u KZT
0.313960192
1 Kommunitas(KOM) u THB
฿0.018817344
1 Kommunitas(KOM) u TWD
NT$0.017844736
1 Kommunitas(KOM) u AED
د.إ0.002137408
1 Kommunitas(KOM) u CHF
Fr0.00046592
1 Kommunitas(KOM) u HKD
HK$0.004536896
1 Kommunitas(KOM) u AMD
֏0.222628224
1 Kommunitas(KOM) u MAD
.د.م0.005229952
1 Kommunitas(KOM) u MXN
$0.01086176
1 Kommunitas(KOM) u SAR
ريال0.002184
1 Kommunitas(KOM) u PLN
0.002119936
1 Kommunitas(KOM) u RON
лв0.002521792
1 Kommunitas(KOM) u SEK
kr0.005468736
1 Kommunitas(KOM) u BGN
лв0.000966784
1 Kommunitas(KOM) u HUF
Ft0.19661824
1 Kommunitas(KOM) u CZK
0.012148864
1 Kommunitas(KOM) u KWD
د.ك0.000177632
1 Kommunitas(KOM) u ILS
0.00195104
1 Kommunitas(KOM) u AOA
Kz0.530898368
1 Kommunitas(KOM) u BHD
.د.ب0.0002195648
1 Kommunitas(KOM) u BMD
$0.0005824
1 Kommunitas(KOM) u DKK
kr0.003709888
1 Kommunitas(KOM) u HNL
L0.01525888
1 Kommunitas(KOM) u MUR
0.02667392
1 Kommunitas(KOM) u NAD
$0.010244416
1 Kommunitas(KOM) u NOK
kr0.005818176
1 Kommunitas(KOM) u NZD
$0.000984256
1 Kommunitas(KOM) u PAB
B/.0.0005824
1 Kommunitas(KOM) u PGK
K0.002463552
1 Kommunitas(KOM) u QAR
ر.ق0.002119936
1 Kommunitas(KOM) u RSD
дин.0.058309888

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kommunitas

Koliko Kommunitas (KOM) vrijedi danas?
Cijena KOM uživo u USD je 0.0005824 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KOM u USD?
Trenutačna cijena KOM u USD je $ 0.0005824. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kommunitas?
Tržišna kapitalizacija za KOM je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KOM?
Količina u optjecaju za KOM je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KOM?
KOM je postigao ATH cijenu od 0.0137401928558099 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KOM?
KOM je vidio ATL cijenu od 0.000380504480721245 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KOM?
24-satni obujam trgovanja za KOM je $ 72.32K USD.
Hoće li KOM još narasti ove godine?
KOM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KOM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:52:11 (UTC+8)

Kommunitas (KOM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

