Kommunitas (KOM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0005824. Tijekom protekla 24 sata, KOMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0005781 i najviše cijene $ 0.000602, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOM je $ 0.0137401928558099, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000380504480721245.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOM se promijenio za -0.11% u posljednjih sat vremena, -3.04% u posljednjih 24 sata i -9.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Kommunitas je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 72.32K. Količina u optjecaju KOM je 0.00, s ukupnom količinom od 2000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.16M.
Kommunitas (KOM) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Kommunitas za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00001826
-3.04%
30 dana
$ -0.0000714
-10.93%
60 dana
$ -0.0001065
-15.46%
90 dana
$ -0.0001092
-15.79%
Kommunitas promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u KOM od $ -0.00001826 (-3.04%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Kommunitas 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000714 (-10.93%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Kommunitas 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KOM od $ -0.0001065 (-15.46%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Kommunitas 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0001092 (-15.79%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Kommunitas is a true decentralized and tierless launchpad with Revenue Sharing Model.
There are 4 points that will make us lead the launchpad industry:
1. Tierless. Arent you tired of having NOT enough token to participate in launchpad allocation? In Kommunitas, any amount of KOM token will be calculated for allocation.
2. Transparent. Sick of launchpad with lottery system and not transparent? We praise our transparent way of calculating guaranteed allocation.
3. Revenue-Sharing Model.
We share our revenue in stable (USDT) to 2 types of partners :
- Kommunitas Private Partners: For users who staked at least 500,000 $KOM tokens. These partners receive 30% of non-refundable fees from First-Come, First-Served (FCFS) and Community round IKOs , distributed every Quarter, thats why its called Quarterly Revenue Sharing.
- Kommunitas Millionaire Partners: For those who staked more than 10,000,000 $KOM tokens. These partners enjoy a share of 5% from our Monthly launchpad revenues.
4. Deflationary Token. From 40Billion to 2Billion total supply, a 95% reduction, showed our commitment to the KOMmunity.
We also introduced the very first Social Engagement Burning where we burn our token based on social metrics and provide full reports every months.
Not only that, a 50% Prematurity Withdrawal penalty (in KOM) will be burned Automatically when a user unstake his KOM token before each maturity date, this way ensuring a healthy circulating supply in the market.
