HELLO (HELLO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.009189. Tijekom protekla 24 sata, HELLOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0091 i najviše cijene $ 0.009583, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HELLO je $ 0.21187619286663767, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.004364094763133339.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HELLO se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -1.97% u posljednjih 24 sata i -13.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu HELLO (HELLO)
No.1294
$ 6.72M
$ 6.72M
$ 39.11K
$ 39.11K
$ 9.19M
$ 9.19M
731.58M
731.58M
1,000,000,000
1,000,000,000
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija HELLO je $ 6.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 39.11K. Količina u optjecaju HELLO je 731.58M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.19M.
HELLO (HELLO) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena HELLO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00018466
-1.97%
30 dana
$ -0.001697
-15.59%
60 dana
$ +0.00298
+47.99%
90 dana
$ +0.001482
+19.22%
HELLO promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u HELLO od $ -0.00018466 (-1.97%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
HELLO 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001697 (-15.59%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
HELLO 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HELLO od $ +0.00298 (+47.99%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
HELLO 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.001482 (+19.22%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
HELLO Labs is the future of crypto and entertainment, a Web3 native ecosystem that incubates, produces, funds and distributes original programming, games and NFTs. Coining the term "Cryptotainment", we are designed to fully realize the vast potential of Web3 and appeal to both crypto and mainstream mass audiences.
The $HELLO token is at the heart of the Web3 ecosystem. $HELLO will be utilized for accessing exclusive content, playing games in the HELLO Arcade, and purchasing NFTs. As the ecosystem grows, further utility will be revealed.
Razumijevanje tokenomike HELLO (HELLO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HELLO opsežnoj tokenomici tokena odmah!
