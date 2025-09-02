Više o GRAIL

Camelot Token Logotip

Camelot Token Cijena(GRAIL)

1 GRAIL u USD cijena uživo:

$293.37
$293.37$293.37
-2.62%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Camelot Token (GRAIL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:35:46 (UTC+8)

Camelot Token (GRAIL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 289.66
$ 289.66$ 289.66
24-satna najniža cijena
$ 310.5
$ 310.5$ 310.5
24-satna najviša cijena

$ 289.66
$ 289.66$ 289.66

$ 310.5
$ 310.5$ 310.5

$ 4,596.697463760124
$ 4,596.697463760124$ 4,596.697463760124

$ 184.24900021448872
$ 184.24900021448872$ 184.24900021448872

-0.38%

-2.62%

-2.78%

-2.78%

Camelot Token (GRAIL) cijena u stvarnom vremenu je $ 293.37. Tijekom protekla 24 sata, GRAILtrgovalo je između najniže cijene $ 289.66 i najviše cijene $ 310.5, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRAIL je $ 4,596.697463760124, dok je najniža cijena svih vremena $ 184.24900021448872.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRAIL se promijenio za -0.38% u posljednjih sat vremena, -2.62% u posljednjih 24 sata i -2.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Camelot Token (GRAIL)

No.4116

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.60K
$ 54.60K$ 54.60K

$ 21.56M
$ 21.56M$ 21.56M

0.00
0.00 0.00

73,506
73,506 73,506

ARB

Trenutačna tržišna kapitalizacija Camelot Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.60K. Količina u optjecaju GRAIL je 0.00, s ukupnom količinom od 73506. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.56M.

Camelot Token (GRAIL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Camelot Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -7.8931-2.62%
30 dana$ -21.45-6.82%
60 dana$ -84.37-22.34%
90 dana$ -39.09-11.76%
Camelot Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GRAIL od $ -7.8931 (-2.62%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Camelot Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -21.45 (-6.82%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Camelot Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GRAIL od $ -84.37 (-22.34%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Camelot Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -39.09 (-11.76%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Camelot Token (GRAIL)?

Pogledajte Camelot Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Camelot Token (GRAIL)

Camelot is an ecosystem-focused and community-driven DEX built on Arbitrum. Camelot has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Camelot moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a tailored approach that prioritizes composability.

Camelot Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Camelot Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GRAIL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Camelot Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Camelot Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Camelot Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Camelot Token (GRAIL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Camelot Token (GRAIL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Camelot Token.

Provjerite Camelot Token predviđanje cijene sada!

Camelot Token (GRAIL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Camelot Token (GRAIL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GRAIL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Camelot Token (GRAIL)

Tražiš kako kupiti Camelot Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Camelot Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GRAIL u lokalnim valutama

1 Camelot Token(GRAIL) u VND
7,720,031.55
1 Camelot Token(GRAIL) u AUD
A$445.9224
1 Camelot Token(GRAIL) u GBP
214.1601
1 Camelot Token(GRAIL) u EUR
249.3645
1 Camelot Token(GRAIL) u USD
$293.37
1 Camelot Token(GRAIL) u MYR
RM1,238.0214
1 Camelot Token(GRAIL) u TRY
12,069.2418
1 Camelot Token(GRAIL) u JPY
¥43,125.39
1 Camelot Token(GRAIL) u ARS
ARS$404,090.7717
1 Camelot Token(GRAIL) u RUB
23,636.8209
1 Camelot Token(GRAIL) u INR
25,816.56
1 Camelot Token(GRAIL) u IDR
Rp4,809,343.4928
1 Camelot Token(GRAIL) u KRW
409,163.139
1 Camelot Token(GRAIL) u PHP
16,757.2944
1 Camelot Token(GRAIL) u EGP
￡E.14,237.2461
1 Camelot Token(GRAIL) u BRL
R$1,592.9991
1 Camelot Token(GRAIL) u CAD
C$401.9169
1 Camelot Token(GRAIL) u BDT
35,653.2561
1 Camelot Token(GRAIL) u NGN
449,263.8843
1 Camelot Token(GRAIL) u COP
$1,178,191.5222
1 Camelot Token(GRAIL) u ZAR
R.5,169.1794
1 Camelot Token(GRAIL) u UAH
12,136.7169
1 Camelot Token(GRAIL) u VES
Bs42,832.02
1 Camelot Token(GRAIL) u CLP
$284,568.9
1 Camelot Token(GRAIL) u PKR
Rs83,129.3232
1 Camelot Token(GRAIL) u KZT
157,894.6677
1 Camelot Token(GRAIL) u THB
฿9,475.851
1 Camelot Token(GRAIL) u TWD
NT$8,985.9231
1 Camelot Token(GRAIL) u AED
د.إ1,076.6679
1 Camelot Token(GRAIL) u CHF
Fr234.696
1 Camelot Token(GRAIL) u HKD
HK$2,285.3523
1 Camelot Token(GRAIL) u AMD
֏112,143.6162
1 Camelot Token(GRAIL) u MAD
.د.م2,634.4626
1 Camelot Token(GRAIL) u MXN
$5,471.3505
1 Camelot Token(GRAIL) u SAR
ريال1,100.1375
1 Camelot Token(GRAIL) u PLN
1,064.9331
1 Camelot Token(GRAIL) u RON
лв1,270.2921
1 Camelot Token(GRAIL) u SEK
kr2,754.7443
1 Camelot Token(GRAIL) u BGN
лв489.9279
1 Camelot Token(GRAIL) u HUF
Ft98,977.1706
1 Camelot Token(GRAIL) u CZK
6,116.7645
1 Camelot Token(GRAIL) u KWD
د.ك89.47785
1 Camelot Token(GRAIL) u ILS
982.7895
1 Camelot Token(GRAIL) u AOA
Kz267,427.2909
1 Camelot Token(GRAIL) u BHD
.د.ب110.60049
1 Camelot Token(GRAIL) u BMD
$293.37
1 Camelot Token(GRAIL) u DKK
kr1,868.7669
1 Camelot Token(GRAIL) u HNL
L7,674.5592
1 Camelot Token(GRAIL) u MUR
13,436.346
1 Camelot Token(GRAIL) u NAD
$5,151.5772
1 Camelot Token(GRAIL) u NOK
kr2,930.7663
1 Camelot Token(GRAIL) u NZD
$495.7953
1 Camelot Token(GRAIL) u PAB
B/.293.37
1 Camelot Token(GRAIL) u PGK
K1,240.9551
1 Camelot Token(GRAIL) u QAR
ر.ق1,067.8668
1 Camelot Token(GRAIL) u RSD
дин.29,351.6685

Camelot Token Resurs

Za dublje razumijevanje Camelot Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Camelot Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Camelot Token

Koliko Camelot Token (GRAIL) vrijedi danas?
Cijena GRAIL uživo u USD je 293.37 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GRAIL u USD?
Trenutačna cijena GRAIL u USD je $ 293.37. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Camelot Token?
Tržišna kapitalizacija za GRAIL je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GRAIL?
Količina u optjecaju za GRAIL je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GRAIL?
GRAIL je postigao ATH cijenu od 4,596.697463760124 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GRAIL?
GRAIL je vidio ATL cijenu od 184.24900021448872 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GRAIL?
24-satni obujam trgovanja za GRAIL je $ 54.60K USD.
Hoće li GRAIL još narasti ove godine?
GRAIL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GRAIL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:35:46 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

GRAIL u USD kalkulator

Iznos

GRAIL
GRAIL
USD
USD

1 GRAIL = 293.37 USD

Trgujte GRAIL

GRAILUSDT
$293.37
$293.37$293.37
-2.65%

