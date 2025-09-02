Više o FHE

MindNetwork FHE Logotip

MindNetwork FHE Cijena(FHE)

1 FHE u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena MindNetwork FHE (FHE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:40:34 (UTC+8)

MindNetwork FHE (FHE) Informacije o cijeni (USD)

MindNetwork FHE (FHE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.05036. Tijekom protekla 24 sata, FHEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04873 i najviše cijene $ 0.05521, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FHE je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FHE se promijenio za +0.69% u posljednjih sat vremena, -2.94% u posljednjih 24 sata i -14.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MindNetwork FHE (FHE)

Trenutačna tržišna kapitalizacija MindNetwork FHE je $ 12.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 253.47K. Količina u optjecaju FHE je 249.00M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.36M.

MindNetwork FHE (FHE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena MindNetwork FHE za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0015269-2.94%
30 dana$ -0.02185-30.26%
60 dana$ -0.02319-31.53%
90 dana$ -0.03496-40.98%
MindNetwork FHE promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FHE od $ -0.0015269 (-2.94%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

MindNetwork FHE 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.02185 (-30.26%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

MindNetwork FHE 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FHE od $ -0.02319 (-31.53%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

MindNetwork FHE 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.03496 (-40.98%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena MindNetwork FHE (FHE)?

Pogledajte MindNetwork FHE stranicu Povijest cijena sada.

Što je MindNetwork FHE (FHE)

Mind Network pioneers quantum-resistant Fully Homomorphic Encryption (FHE) infrastructure, powering a fully encrypted internet through secure data and AI computation. In collaboration with industry leaders, Mind Network is establishing HTTPZ — a Zero Trust Internet Protocol — to set new standards for trusted AI and encrypted on-chain data processing in Web3 and AI ecosystems.

MindNetwork FHE dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje MindNetwork FHE ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FHE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o MindNetwork FHE na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje MindNetwork FHE učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

MindNetwork FHE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MindNetwork FHE (FHE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MindNetwork FHE (FHE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MindNetwork FHE.

Provjerite MindNetwork FHE predviđanje cijene sada!

MindNetwork FHE (FHE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MindNetwork FHE (FHE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FHE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti MindNetwork FHE (FHE)

Tražiš kako kupiti MindNetwork FHE? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti MindNetwork FHE na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MindNetwork FHE Resurs

Za dublje razumijevanje MindNetwork FHE, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena MindNetwork FHE web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MindNetwork FHE

Koliko MindNetwork FHE (FHE) vrijedi danas?
Cijena FHE uživo u USD je 0.05036 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FHE u USD?
Trenutačna cijena FHE u USD je $ 0.05036. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MindNetwork FHE?
Tržišna kapitalizacija za FHE je $ 12.54M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FHE?
Količina u optjecaju za FHE je 249.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FHE?
FHE je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FHE?
FHE je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za FHE?
24-satni obujam trgovanja za FHE je $ 253.47K USD.
Hoće li FHE još narasti ove godine?
FHE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FHE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

