CyberConnect Logotip

CyberConnect Cijena(CYBER)

1 CYBER u USD cijena uživo:

$1.7386
$1.7386
-1.86%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena CyberConnect (CYBER)
CyberConnect (CYBER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.7001
$ 1.7001
24-satna najniža cijena
$ 1.8974
$ 1.8974
24-satna najviša cijena

$ 1.7001
$ 1.7001

$ 1.8974
$ 1.8974

$ 15.990044214108426
$ 15.990044214108426

$ 0.8991445675485243
$ 0.8991445675485243

+0.29%

-1.85%

-11.31%

-11.31%

CyberConnect (CYBER) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.7386. Tijekom protekla 24 sata, CYBERtrgovalo je između najniže cijene $ 1.7001 i najviše cijene $ 1.8974, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CYBER je $ 15.990044214108426, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.8991445675485243.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CYBER se promijenio za +0.29% u posljednjih sat vremena, -1.85% u posljednjih 24 sata i -11.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CyberConnect (CYBER)

No.370

$ 88.80M
$ 88.80M

$ 4.42M
$ 4.42M

$ 173.86M
$ 173.86M

51.08M
51.08M

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

51.07%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija CyberConnect je $ 88.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 4.42M. Količina u optjecaju CYBER je 51.08M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 173.86M.

CyberConnect (CYBER) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena CyberConnect za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.032951-1.85%
30 dana$ +0.2015+13.10%
60 dana$ +0.4732+37.39%
90 dana$ +0.503+40.70%
CyberConnect promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CYBER od $ -0.032951 (-1.85%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

CyberConnect 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.2015 (+13.10%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

CyberConnect 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CYBER od $ +0.4732 (+37.39%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

CyberConnect 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.503 (+40.70%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena CyberConnect (CYBER)?

Pogledajte CyberConnect stranicu Povijest cijena sada.

Što je CyberConnect (CYBER)

CyberConnect is a web3 social network that enables developers to create social applications empowering users to own their digital identity, content, connections, and interactions.

CyberConnect dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje CyberConnect ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CYBER dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o CyberConnect na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje CyberConnect učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

CyberConnect Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CyberConnect (CYBER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CyberConnect (CYBER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CyberConnect.

Provjerite CyberConnect predviđanje cijene sada!

CyberConnect (CYBER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CyberConnect (CYBER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CYBER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti CyberConnect (CYBER)

Tražiš kako kupiti CyberConnect? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti CyberConnect na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CYBER u lokalnim valutama

1 CyberConnect(CYBER) u VND
45,751.259
1 CyberConnect(CYBER) u AUD
A$2.642672
1 CyberConnect(CYBER) u GBP
1.269178
1 CyberConnect(CYBER) u EUR
1.47781
1 CyberConnect(CYBER) u USD
$1.7386
1 CyberConnect(CYBER) u MYR
RM7.336892
1 CyberConnect(CYBER) u TRY
71.526004
1 CyberConnect(CYBER) u JPY
¥255.5742
1 CyberConnect(CYBER) u ARS
ARS$2,394.765026
1 CyberConnect(CYBER) u RUB
140.079002
1 CyberConnect(CYBER) u INR
152.9968
1 CyberConnect(CYBER) u IDR
Rp28,501.634784
1 CyberConnect(CYBER) u KRW
2,424.82542
1 CyberConnect(CYBER) u PHP
99.308832
1 CyberConnect(CYBER) u EGP
￡E.84.374258
1 CyberConnect(CYBER) u BRL
R$9.440598
1 CyberConnect(CYBER) u CAD
C$2.381882
1 CyberConnect(CYBER) u BDT
211.292058
1 CyberConnect(CYBER) u NGN
2,662.474654
1 CyberConnect(CYBER) u COP
$6,982.321916
1 CyberConnect(CYBER) u ZAR
R.30.634132
1 CyberConnect(CYBER) u UAH
71.925882
1 CyberConnect(CYBER) u VES
Bs253.8356
1 CyberConnect(CYBER) u CLP
$1,686.442
1 CyberConnect(CYBER) u PKR
Rs492.649696
1 CyberConnect(CYBER) u KZT
935.731906
1 CyberConnect(CYBER) u THB
฿56.15678
1 CyberConnect(CYBER) u TWD
NT$53.253318
1 CyberConnect(CYBER) u AED
د.إ6.380662
1 CyberConnect(CYBER) u CHF
Fr1.39088
1 CyberConnect(CYBER) u HKD
HK$13.543694
1 CyberConnect(CYBER) u AMD
֏664.597236
1 CyberConnect(CYBER) u MAD
.د.م15.612628
1 CyberConnect(CYBER) u MXN
$32.42489
1 CyberConnect(CYBER) u SAR
ريال6.51975
1 CyberConnect(CYBER) u PLN
6.311118
1 CyberConnect(CYBER) u RON
лв7.528138
1 CyberConnect(CYBER) u SEK
kr16.325454
1 CyberConnect(CYBER) u BGN
лв2.903462
1 CyberConnect(CYBER) u HUF
Ft586.568868
1 CyberConnect(CYBER) u CZK
36.24981
1 CyberConnect(CYBER) u KWD
د.ك0.530273
1 CyberConnect(CYBER) u ILS
5.82431
1 CyberConnect(CYBER) u AOA
Kz1,584.855602
1 CyberConnect(CYBER) u BHD
.د.ب0.6554522
1 CyberConnect(CYBER) u BMD
$1.7386
1 CyberConnect(CYBER) u DKK
kr11.074882
1 CyberConnect(CYBER) u HNL
L45.481776
1 CyberConnect(CYBER) u MUR
79.62788
1 CyberConnect(CYBER) u NAD
$30.529816
1 CyberConnect(CYBER) u NOK
kr17.368614
1 CyberConnect(CYBER) u NZD
$2.938234
1 CyberConnect(CYBER) u PAB
B/.1.7386
1 CyberConnect(CYBER) u PGK
K7.354278
1 CyberConnect(CYBER) u QAR
ر.ق6.328504
1 CyberConnect(CYBER) u RSD
дин.173.94693

CyberConnect Resurs

Za dublje razumijevanje CyberConnect, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena CyberConnect web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CyberConnect

Koliko CyberConnect (CYBER) vrijedi danas?
Cijena CYBER uživo u USD je 1.7386 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CYBER u USD?
Trenutačna cijena CYBER u USD je $ 1.7386. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CyberConnect?
Tržišna kapitalizacija za CYBER je $ 88.80M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CYBER?
Količina u optjecaju za CYBER je 51.08M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CYBER?
CYBER je postigao ATH cijenu od 15.990044214108426 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CYBER?
CYBER je vidio ATL cijenu od 0.8991445675485243 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CYBER?
24-satni obujam trgovanja za CYBER je $ 4.42M USD.
Hoće li CYBER još narasti ove godine?
CYBER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CYBER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
CyberConnect (CYBER) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

$1.7386
