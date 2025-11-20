Collector Crypt Cijena danas

Trenutačna cijena Collector Crypt (CARDS) danas je $ 0.05411, s promjenom od 2.17% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CARDS u USD je $ 0.05411 po CARDS.

Collector Crypt trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- CARDS. Tijekom posljednja 24 sata, CARDS trgovao je između $ 0.04911 (niska) i $ 0.05655 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, CARDS se kretao +0.03% u posljednjem satu i -17.15% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 68.60K.

Informacije o tržištu Collector Crypt (CARDS)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 68.60K$ 68.60K $ 68.60K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Collector Crypt je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 68.60K. Količina u optjecaju CARDS je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.