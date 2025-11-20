Blockstreet Cijena danas

Trenutačna cijena Blockstreet (BLOCK) danas je $ 0.012872, s promjenom od 6.09% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BLOCK u USD je $ 0.012872 po BLOCK.

Blockstreet trenutačno je na #3306 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- BLOCK. Tijekom posljednja 24 sata, BLOCK trgovao je između $ 0.011373 (niska) i $ 0.013915 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.16789242217477088, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.029530839930425.

U kratkoročnim performansama, BLOCK se kretao +0.72% u posljednjem satu i -27.85% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 156.45K.

Informacije o tržištu Blockstreet (BLOCK)

Poredak No.3306 Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 156.45K$ 156.45K $ 156.45K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.87M$ 12.87M $ 12.87M Količina u optjecaju ---- -- Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain ETH

