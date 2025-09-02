Što je DAOBASE (BEE)

DAOBase is an AI-powered DAO launcher and aggregator that enables anyone to easily create, govern, and grow decentralized communities. As the largest DAO aggregator and infrastructure layer in Web3, DAOBase has mapped over 170,000 DAOs and 6 million governance participants across 7 major blockchains. From token issuance and governance integration to real-time analytics and onchain reputation systems, DAOBase provides everything creators and communities need to build powerful, sustainable DAOs — all in one place.

DAOBASE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DAOBASE (BEE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DAOBASE (BEE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DAOBASE.

Provjerite DAOBASE predviđanje cijene sada!

DAOBASE (BEE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DAOBASE (BEE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BEE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

BEE u lokalnim valutama

DAOBASE Resurs

Za dublje razumijevanje DAOBASE, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DAOBASE Koliko DAOBASE (BEE) vrijedi danas? Cijena BEE uživo u USD je 0.009386 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena BEE u USD? $ 0.009386 . Provjerite Trenutačna cijena BEE u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija DAOBASE? Tržišna kapitalizacija za BEE je $ 1.17M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za BEE? Količina u optjecaju za BEE je 125.00M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BEE? BEE je postigao ATH cijenu od 0.06429503090179263 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BEE? BEE je vidio ATL cijenu od 0.008385260612617898 USD . Koliki je obujam trgovanja za BEE? 24-satni obujam trgovanja za BEE je $ 58.61K USD . Hoće li BEE još narasti ove godine? BEE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BEE predviđanje cijene za detaljniju analizu.

