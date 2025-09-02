Pirate Chain (ARRR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1875. Tijekom protekla 24 sata, ARRRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1749 i najviše cijene $ 0.1904, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARRR je $ 16.90295492, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0127392379923.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARRR se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, +0.37% u posljednjih 24 sata i -9.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Pirate Chain (ARRR)
$ 36.79M
$ 100.37K
$ 36.79M
196.21M
196,213,797.97055
Trenutačna tržišna kapitalizacija Pirate Chain je $ 36.79M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 100.37K. Količina u optjecaju ARRR je 196.21M, s ukupnom količinom od 196213797.97055. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.79M.
Pirate Chain (ARRR) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Pirate Chain za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.00069
+0.37%
30 dana
$ +0.038
+25.41%
60 dana
$ +0.0457
+32.22%
90 dana
$ +0.0422
+29.04%
Pirate Chain promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ARRR od $ +0.00069 (+0.37%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Pirate Chain 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.038 (+25.41%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Pirate Chain 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ARRR od $ +0.0457 (+32.22%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Pirate Chain 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0422 (+29.04%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Pirate Chain (ARRR)?
Pirate (ARRR) is a real privacy coin which takes financial privacy very seriously. PIRATE uses a privacy protocol that cannot be compromised by other users' activity on the network. Interactions between peers are encrypted using zero knowledge, Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) which eliminate the information shared in typical pseudonyms transparent transaction.
Pirate Chain dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Pirate Chain ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti ARRR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Pirate Chain na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Pirate Chain učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Pirate Chain Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Pirate Chain (ARRR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pirate Chain (ARRR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pirate Chain.
Razumijevanje tokenomike Pirate Chain (ARRR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ARRR opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Pirate Chain (ARRR)
Tražiš kako kupiti Pirate Chain? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Pirate Chain na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
