Pirate Chain Logotip

Pirate Chain Cijena(ARRR)

1 ARRR u USD cijena uživo:

$0.1873
+0.37%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Pirate Chain (ARRR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:01:25 (UTC+8)

Pirate Chain (ARRR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1749
24-satna najniža cijena
$ 0.1904
24-satna najviša cijena

$ 0.1749
$ 0.1904
$ 16.90295492
$ 0.0127392379923
+0.05%

+0.37%

-9.47%

-9.47%

Pirate Chain (ARRR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1875. Tijekom protekla 24 sata, ARRRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1749 i najviše cijene $ 0.1904, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARRR je $ 16.90295492, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0127392379923.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARRR se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, +0.37% u posljednjih 24 sata i -9.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pirate Chain (ARRR)

No.684

$ 36.79M
$ 100.37K
$ 36.79M
196.21M
196,213,797.97055
ARRR

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pirate Chain je $ 36.79M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 100.37K. Količina u optjecaju ARRR je 196.21M, s ukupnom količinom od 196213797.97055. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.79M.

Pirate Chain (ARRR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Pirate Chain za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00069+0.37%
30 dana$ +0.038+25.41%
60 dana$ +0.0457+32.22%
90 dana$ +0.0422+29.04%
Pirate Chain promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ARRR od $ +0.00069 (+0.37%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Pirate Chain 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.038 (+25.41%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Pirate Chain 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ARRR od $ +0.0457 (+32.22%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Pirate Chain 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0422 (+29.04%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Pirate Chain (ARRR)?

Pogledajte Pirate Chain stranicu Povijest cijena sada.

Što je Pirate Chain (ARRR)

Pirate (ARRR) is a real privacy coin which takes financial privacy very seriously. PIRATE uses a privacy protocol that cannot be compromised by other users' activity on the network. Interactions between peers are encrypted using zero knowledge, Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) which eliminate the information shared in typical pseudonyms transparent transaction.

Pirate Chain dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Pirate Chain ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ARRR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Pirate Chain na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Pirate Chain učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Pirate Chain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pirate Chain (ARRR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pirate Chain (ARRR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pirate Chain.

Provjerite Pirate Chain predviđanje cijene sada!

Pirate Chain (ARRR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pirate Chain (ARRR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ARRR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Pirate Chain (ARRR)

Tražiš kako kupiti Pirate Chain? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Pirate Chain na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ARRR u lokalnim valutama

Pirate Chain Resurs

Za dublje razumijevanje Pirate Chain, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Pirate Chain web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pirate Chain

Koliko Pirate Chain (ARRR) vrijedi danas?
Cijena ARRR uživo u USD je 0.1875 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ARRR u USD?
Trenutačna cijena ARRR u USD je $ 0.1875. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pirate Chain?
Tržišna kapitalizacija za ARRR je $ 36.79M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ARRR?
Količina u optjecaju za ARRR je 196.21M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ARRR?
ARRR je postigao ATH cijenu od 16.90295492 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ARRR?
ARRR je vidio ATL cijenu od 0.0127392379923 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ARRR?
24-satni obujam trgovanja za ARRR je $ 100.37K USD.
Hoće li ARRR još narasti ove godine?
ARRR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ARRR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

