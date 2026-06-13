Anvil Cijena danas

Trenutačna cijena Anvil (ANVL) danas je € 0.0004324, s promjenom od 1.05% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ANVL u EUR je € 0.0004324 po ANVL.

Anvil trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- ANVL. Tijekom posljednja 24 sata, ANVL trgovao je između € 0.0004251 (niska) i € 0.0004339 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, ANVL se kretao +0.23% u posljednjem satu i +3.91% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je € 60.04K.

Informacije o tržištu Anvil (ANVL)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) € 60.04K€ 60.04K € 60.04K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija € 43.24M€ 43.24M € 43.24M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Anvil je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od € 60.04K. Količina u optjecaju ANVL je --, s ukupnom količinom od 100000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je € 43.24M.