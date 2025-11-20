AKEDO Cijena danas

Trenutačna cijena AKEDO (AKE) danas je $ 0.0004334, s promjenom od 21.87% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AKE u USD je $ 0.0004334 po AKE.

AKEDO trenutačno je na #1012 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9.88M, s količinom u optjecaju od 22.80B AKE. Tijekom posljednja 24 sata, AKE trgovao je između $ 0.00033 (niska) i $ 0.000512 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.003244164590350006, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000334132398639353.

U kratkoročnim performansama, AKE se kretao +2.48% u posljednjem satu i -41.53% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 582.71K.

Informacije o tržištu AKEDO (AKE)

Poredak No.1012 Tržišna kapitalizacija $ 9.88M Obujam (24 sata) $ 582.71K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 43.34M Količina u optjecaju 22.80B Maksimalna količina 100,000,000,000 Ukupna količina 100,000,000,000 Stopa optjecaja 22.79% Javni blockchain BSC

