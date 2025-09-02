Više o AIOT

AIOT Informacije o cijeni

AIOT Bijela knjiga

AIOT Službena web stranica

AIOT Tokenomija

AIOT Prognoza cijena

AIOT Povijest

Vodič za kupnju AIOT

Konverter AIOT u fiducijarnu valutu

AIOT Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

OKZOO Logotip

OKZOO Cijena(AIOT)

1 AIOT u USD cijena uživo:

$1.49763
$1.49763$1.49763
-0.87%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena OKZOO (AIOT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:56:12 (UTC+8)

OKZOO (AIOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.48987
$ 1.48987$ 1.48987
24-satna najniža cijena
$ 1.60139
$ 1.60139$ 1.60139
24-satna najviša cijena

$ 1.48987
$ 1.48987$ 1.48987

$ 1.60139
$ 1.60139$ 1.60139

$ 2.022925810880365
$ 2.022925810880365$ 2.022925810880365

$ 0.04452569076105928
$ 0.04452569076105928$ 0.04452569076105928

-0.79%

-0.86%

-13.69%

-13.69%

OKZOO (AIOT) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.49763. Tijekom protekla 24 sata, AIOTtrgovalo je između najniže cijene $ 1.48987 i najviše cijene $ 1.60139, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIOT je $ 2.022925810880365, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04452569076105928.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIOT se promijenio za -0.79% u posljednjih sat vremena, -0.86% u posljednjih 24 sata i -13.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OKZOO (AIOT)

No.297

$ 123.58M
$ 123.58M$ 123.58M

$ 160.87K
$ 160.87K$ 160.87K

$ 1.50B
$ 1.50B$ 1.50B

82.52M
82.52M 82.52M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

8.25%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija OKZOO je $ 123.58M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 160.87K. Količina u optjecaju AIOT je 82.52M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.50B.

OKZOO (AIOT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena OKZOO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0131437-0.86%
30 dana$ +1.106+282.40%
60 dana$ +1.33795+837.89%
90 dana$ +1.36461+1,025.86%
OKZOO promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AIOT od $ -0.0131437 (-0.86%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

OKZOO 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +1.106 (+282.40%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

OKZOO 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AIOT od $ +1.33795 (+837.89%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

OKZOO 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +1.36461 (+1,025.86%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena OKZOO (AIOT)?

Pogledajte OKZOO stranicu Povijest cijena sada.

Što je OKZOO (AIOT)

OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications.

OKZOO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje OKZOO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AIOT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o OKZOO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje OKZOO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

OKZOO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OKZOO (AIOT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OKZOO (AIOT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OKZOO.

Provjerite OKZOO predviđanje cijene sada!

OKZOO (AIOT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OKZOO (AIOT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AIOT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti OKZOO (AIOT)

Tražiš kako kupiti OKZOO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti OKZOO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AIOT u lokalnim valutama

1 OKZOO(AIOT) u VND
39,410.13345
1 OKZOO(AIOT) u AUD
A$2.2763976
1 OKZOO(AIOT) u GBP
1.0932699
1 OKZOO(AIOT) u EUR
1.2729855
1 OKZOO(AIOT) u USD
$1.49763
1 OKZOO(AIOT) u MYR
RM6.3199986
1 OKZOO(AIOT) u TRY
61.5675693
1 OKZOO(AIOT) u JPY
¥220.15161
1 OKZOO(AIOT) u ARS
ARS$2,062.8505383
1 OKZOO(AIOT) u RUB
120.6490728
1 OKZOO(AIOT) u INR
131.79144
1 OKZOO(AIOT) u IDR
Rp24,551.3075472
1 OKZOO(AIOT) u KRW
2,085.8241825
1 OKZOO(AIOT) u PHP
85.4847204
1 OKZOO(AIOT) u EGP
￡E.72.6799839
1 OKZOO(AIOT) u BRL
R$8.1321309
1 OKZOO(AIOT) u CAD
C$2.0517531
1 OKZOO(AIOT) u BDT
182.0069739
1 OKZOO(AIOT) u NGN
2,293.4556057
1 OKZOO(AIOT) u COP
$6,014.5719378
1 OKZOO(AIOT) u ZAR
R.26.3732643
1 OKZOO(AIOT) u UAH
61.9569531
1 OKZOO(AIOT) u VES
Bs218.65398
1 OKZOO(AIOT) u CLP
$1,448.20821
1 OKZOO(AIOT) u PKR
Rs424.3684368
1 OKZOO(AIOT) u KZT
806.0394423
1 OKZOO(AIOT) u THB
฿48.3884253
1 OKZOO(AIOT) u TWD
NT$45.8574306
1 OKZOO(AIOT) u AED
د.إ5.4963021
1 OKZOO(AIOT) u CHF
Fr1.198104
1 OKZOO(AIOT) u HKD
HK$11.6665377
1 OKZOO(AIOT) u AMD
֏571.8250866
1 OKZOO(AIOT) u MAD
.د.م13.4487174
1 OKZOO(AIOT) u MXN
$27.9158232
1 OKZOO(AIOT) u SAR
ريال5.6161125
1 OKZOO(AIOT) u PLN
5.4363969
1 OKZOO(AIOT) u RON
лв6.4847379
1 OKZOO(AIOT) u SEK
kr14.0627457
1 OKZOO(AIOT) u BGN
лв2.4860658
1 OKZOO(AIOT) u HUF
Ft505.4351487
1 OKZOO(AIOT) u CZK
31.2255855
1 OKZOO(AIOT) u KWD
د.ك0.45677715
1 OKZOO(AIOT) u ILS
5.0170605
1 OKZOO(AIOT) u AOA
Kz1,365.1945791
1 OKZOO(AIOT) u BHD
.د.ب0.56310888
1 OKZOO(AIOT) u BMD
$1.49763
1 OKZOO(AIOT) u DKK
kr9.5399031
1 OKZOO(AIOT) u HNL
L39.1780008
1 OKZOO(AIOT) u MUR
68.591454
1 OKZOO(AIOT) u NAD
$26.2983828
1 OKZOO(AIOT) u NOK
kr14.9613237
1 OKZOO(AIOT) u NZD
$2.5309947
1 OKZOO(AIOT) u PAB
B/.1.49763
1 OKZOO(AIOT) u PGK
K6.3349749
1 OKZOO(AIOT) u QAR
ر.ق5.4513732
1 OKZOO(AIOT) u RSD
дин.149.8229052

OKZOO Resurs

Za dublje razumijevanje OKZOO, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena OKZOO web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OKZOO

Koliko OKZOO (AIOT) vrijedi danas?
Cijena AIOT uživo u USD je 1.49763 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AIOT u USD?
Trenutačna cijena AIOT u USD je $ 1.49763. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija OKZOO?
Tržišna kapitalizacija za AIOT je $ 123.58M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AIOT?
Količina u optjecaju za AIOT je 82.52M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AIOT?
AIOT je postigao ATH cijenu od 2.022925810880365 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AIOT?
AIOT je vidio ATL cijenu od 0.04452569076105928 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AIOT?
24-satni obujam trgovanja za AIOT je $ 160.87K USD.
Hoće li AIOT još narasti ove godine?
AIOT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AIOT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:56:12 (UTC+8)

OKZOO (AIOT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

AIOT u USD kalkulator

Iznos

AIOT
AIOT
USD
USD

1 AIOT = 1.49763 USD

Trgujte AIOT

AIOTUSDC
$1.49885
$1.49885$1.49885
-1.03%
AIOTUSDT
$1.49763
$1.49763$1.49763
-0.86%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine