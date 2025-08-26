Terminalius Maximus (BARON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01134729$ 0.01134729 $ 0.01134729 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.81% שינוי מחיר (7D) +4.75% שינוי מחיר (7D) +4.75%

Terminalius Maximus (BARON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BARON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BARONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01134729, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BARON השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Terminalius Maximus (BARON) מידע שוק

שווי שוק $ 22.59K$ 22.59K $ 22.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.59K$ 22.59K $ 22.59K אספקת מחזור 998.16M 998.16M 998.16M אספקה כוללת 998,159,522.470573 998,159,522.470573 998,159,522.470573

שווי השוק הנוכחי של Terminalius Maximus הוא $ 22.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BARON הוא 998.16M, עם היצע כולל של 998159522.470573. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.59K.