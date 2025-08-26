עוד על BARON

Terminalius Maximus סֵמֶל

Terminalius Maximus מחיר (BARON)

לא רשום

1 BARON ל USDמחיר חי:

--
----
-1.80%1D
USD
Terminalius Maximus (BARON) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:45:35 (UTC+8)

Terminalius Maximus (BARON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01134729
$ 0.01134729$ 0.01134729

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.81%

+4.75%

+4.75%

Terminalius Maximus (BARON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BARON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BARONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01134729, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BARON השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Terminalius Maximus (BARON) מידע שוק

$ 22.59K
$ 22.59K$ 22.59K

--
----

$ 22.59K
$ 22.59K$ 22.59K

998.16M
998.16M 998.16M

998,159,522.470573
998,159,522.470573 998,159,522.470573

שווי השוק הנוכחי של Terminalius Maximus הוא $ 22.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BARON הוא 998.16M, עם היצע כולל של 998159522.470573. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.59K.

Terminalius Maximus (BARON) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Terminalius Maximusל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTerminalius Maximus ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTerminalius Maximus ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Terminalius Maximusל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.81%
30 ימים$ 0+1.57%
60 ימים$ 0+29.31%
90 ימים$ 0--

מה זהTerminalius Maximus (BARON)

The $BARON project is a community-driven token aiming to establish a dynamic ecosystem with innovative applications. While currently focused on building a strong foundation and growing its community, the project is actively developing a mini-game that will integrate with the $BARON token, creating an engaging use case and driving user interaction. The goal is to evolve $BARON into a token with real engagement and utility, with future plans to expand its applications as the ecosystem grows.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Terminalius Maximus (BARON) משאב

האתר הרשמי

Terminalius Maximusתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Terminalius Maximus (BARON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Terminalius Maximus (BARON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Terminalius Maximus.

בדוק את Terminalius Maximus תחזית המחיר עכשיו‏!

BARON למטבעות מקומיים

Terminalius Maximus (BARON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Terminalius Maximus (BARON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BARON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Terminalius Maximus (BARON)

כמה שווה Terminalius Maximus (BARON) היום?
החי BARONהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BARON ל USD?
המחיר הנוכחי של BARON ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Terminalius Maximus?
שווי השוק של BARON הוא $ 22.59K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BARON?
ההיצע במחזור של BARON הוא 998.16M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BARON?
‏‏BARON השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01134729 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BARON?
BARON ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BARON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BARON הוא -- USD.
האם BARON יעלה השנה?
BARON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BARON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
