Janction מחיר היום

מחיר Janction (JCT) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.001996, עם שינוי של 0.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JCT ל ILS הוא ₪ 0.001996 לכל JCT.

Janction כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- JCT. ב‑24 השעות האחרונות, JCT סחר בין ₪ 0.001827 (נמוך) ל ₪ 0.002273 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, JCT נע ב -0.30% בשעה האחרונה ו -42.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 95.77K.

Janction (JCT) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 95.77K₪ 95.77K ₪ 95.77K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 99.80M₪ 99.80M ₪ 99.80M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Janction הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 95.77K. ההיצע במחזור של JCT הוא --, עם היצע כולל של 50000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 99.80M.