AKEDO מחיר היום

מחיר AKEDO (AKE) בזמן אמת היום הוא $ 0.0006552, עם שינוי של 34.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AKE ל USD הוא $ 0.0006552 לכל AKE.

AKEDO כרגע מדורג במקום #1011 לפי שווי שוק של $ 14.94M, עם היצע במחזור של 22.80B AKE. ב‑24 השעות האחרונות, AKE סחר בין $ 0.0004399 (נמוך) ל $ 0.0006646 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.003244164590350006, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000357263506855573.

ביצועים לטווח קצר, AKE נע ב +25.73% בשעה האחרונה ו -32.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 168.58K.

AKEDO (AKE) מידע שוק

דירוג No.1011 שווי שוק $ 14.94M$ 14.94M $ 14.94M נפח (24 שעות) $ 168.58K$ 168.58K $ 168.58K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 65.52M$ 65.52M $ 65.52M אספקת מחזור 22.80B 22.80B 22.80B מקסימום היצע 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 אספקה כוללת 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 שיעור מחזור 22.79% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של AKEDO הוא $ 14.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 168.58K. ההיצע במחזור של AKE הוא 22.80B, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.52M.