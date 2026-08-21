AurumX מחיר היום

מחיר AurumX (UMX) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.08225, עם שינוי של 1.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UMX ל ILS הוא ₪ 0.08225 לכל UMX.

AurumX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- UMX. ב‑24 השעות האחרונות, UMX סחר בין ₪ 0.08084 (נמוך) ל ₪ 0.08655 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, UMX נע ב -0.25% בשעה האחרונה ו -13.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 22.82K.

AurumX (UMX) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 22.82K₪ 22.82K ₪ 22.82K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 24.68M₪ 24.68M ₪ 24.68M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 300,000,000 300,000,000 300,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של AurumX הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 22.82K. ההיצע במחזור של UMX הוא --, עם היצע כולל של 300000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 24.68M.