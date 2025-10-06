Aster מחיר היום

מחיר Aster (ASTER) בזמן אמת היום הוא $ 1.2471, עם שינוי של 0.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ASTER ל USD הוא $ 1.2471 לכל ASTER.

Aster כרגע מדורג במקום #35 לפי שווי שוק של $ 2.96B, עם היצע במחזור של 2.37B ASTER. ב‑24 השעות האחרונות, ASTER סחר בין $ 1.1362 (נמוך) ל $ 1.2825 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.419058923870731, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.08438718204444161.

ביצועים לטווח קצר, ASTER נע ב -1.13% בשעה האחרונה ו +13.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 84.11M.

Aster (ASTER) מידע שוק

דירוג No.35 שווי שוק $ 2.96B$ 2.96B $ 2.96B נפח (24 שעות) $ 84.11M$ 84.11M $ 84.11M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.98B$ 9.98B $ 9.98B אספקת מחזור 2.37B 2.37B 2.37B מקסימום היצע 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 אספקה כוללת 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 שיעור מחזור 29.66% נתח שוק 0.09% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Aster הוא $ 2.96B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 84.11M. ההיצע במחזור של ASTER הוא 2.37B, עם היצע כולל של 8000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.98B.