Cash Cat מחיר היום

מחיר Cash Cat (CASHCAT) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.12509, עם שינוי של 4.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CASHCAT ל ILS הוא ₪ 0.12509 לכל CASHCAT.

Cash Cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- CASHCAT. ב‑24 השעות האחרונות, CASHCAT סחר בין ₪ 0.11025 (נמוך) ל ₪ 0.13801 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, CASHCAT נע ב -2.54% בשעה האחרונה ו -21.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 1.31M.

Cash Cat (CASHCAT) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 1.31M₪ 1.31M ₪ 1.31M שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 125.09M₪ 125.09M ₪ 125.09M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ROBINHOOD

שווי השוק הנוכחי של Cash Cat הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 1.31M. ההיצע במחזור של CASHCAT הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 125.09M.