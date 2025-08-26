Farting Unicorn (FU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01017719$ 0.01017719 $ 0.01017719 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -8.36% שינוי מחיר (7D) -2.73% שינוי מחיר (7D) -2.73%

Farting Unicorn (FU) מידע שוק

שווי שוק $ 47.31K$ 47.31K $ 47.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 47.31K$ 47.31K $ 47.31K אספקת מחזור 899.58M 899.58M 899.58M אספקה כוללת 899,583,997.899202 899,583,997.899202 899,583,997.899202

