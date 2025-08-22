עוד על CRV

Curve

Curve מְחִיר(CRV)

1 CRV ל USD מחיר חי: $0.8309

Curve (CRV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:09:50 (UTC+8)

Curve (CRV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
Curve (CRV) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.8315. במהלך 24 השעות האחרונות, CRV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.8238 לבין שיא של $ 0.9407, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 60.4987938093, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.18109279935395833.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRV השתנה ב +0.62% במהלך השעה האחרונה, -6.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Curve (CRV) מידע שוק

No.70

ETH

שווי השוק הנוכחי של Curve הוא $ 1.15B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 18.36M. ההיצע במחזור של CRV הוא 1.38B, עם היצע כולל של 2297809665.609399. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.52B.

Curve (CRV) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Curveהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.057193-6.43%
30 ימים$ -0.2431-22.63%
60 ימים$ +0.3332+66.86%
90 ימים$ +0.0482+6.15%
Curve שינוי מחיר היום

היום,CRV רשם שינוי של $ -0.057193 (-6.43%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Curve שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.2431 (-22.63%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Curve שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CRV ראה שינוי של $ +0.3332 (+66.86%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Curve שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0482 (+6.15%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Curve (CRV)?

בדוק את Curve עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCurve (CRV)

Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.

Curve זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Curveההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCRV את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Curveאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCurve לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Curveתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Curve (CRV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Curve (CRV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Curve.

בדוק את Curve תחזית המחיר עכשיו‏!

Curve (CRV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Curve (CRV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CRV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Curve (CRV)

מחפש איך לקנותCurve? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Curveב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CRV למטבעות מקומיים

Curve מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Curve, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCurve הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Curve

כמה שווה Curve (CRV) היום?
החי CRVהמחיר ב USD הוא 0.8315 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CRV ל USD?
המחיר הנוכחי של CRV ל USD הוא $ 0.8315. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Curve?
שווי השוק של CRV הוא $ 1.15B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CRV?
ההיצע במחזור של CRV הוא 1.38B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CRV?
‏‏CRV השיג מחיר שיא (ATH) של 60.4987938093 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CRV?
CRV ‏‏רשם מחירATL של 0.18109279935395833 USD.
מהו נפח המסחר של CRV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CRV הוא $ 18.36M USD.
האם CRV יעלה השנה?
CRV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CRV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:09:50 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

