Dust מחיר היום

מחיר Dust (DUST) בזמן אמת היום הוא $ 0.001963, עם שינוי של 19.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DUST ל USD הוא $ 0.001963 לכל DUST.

Dust כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- DUST. ב‑24 השעות האחרונות, DUST סחר בין $ 0.001522 (נמוך) ל $ 0.002428 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, DUST נע ב -11.14% בשעה האחרונה ו +26.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 69.83K.

Dust (DUST) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 69.83K$ 69.83K $ 69.83K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Dust הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 69.83K. ההיצע במחזור של DUST הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.