Informations sur le prix de Provenance Blockchain (HASH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.03234119 $ 0.03234119 $ 0.03234119 Bas 24 h $ 0.03761313 $ 0.03761313 $ 0.03761313 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.03234119$ 0.03234119 $ 0.03234119 Haut 24 h $ 0.03761313$ 0.03761313 $ 0.03761313 Sommet historique $ 0.060147$ 0.060147 $ 0.060147 Prix le plus bas $ 0.01378736$ 0.01378736 $ 0.01378736 Variation du prix (1 h) +0.86% Changement de prix (1J) -6.45% Variation du prix (7 j) -2.29% Variation du prix (7 j) -2.29%

Le prix en temps réel de Provenance Blockchain (HASH) est de $0.03402351. Au cours des dernières 24 heures, HASH a évolué entre un minimum de $ 0.03234119 et un maximum de $ 0.03761313, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HASH est $ 0.060147, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01378736.

En termes de performance à court terme, HASH a évolué de +0.86% au cours de la dernière heure, -6.45% sur 24 heures et de -2.29% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Provenance Blockchain (HASH)

Capitalisation boursière $ 1.70B$ 1.70B $ 1.70B Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.40B$ 3.40B $ 3.40B Offre en circulation 49.90B 49.90B 49.90B Offre totale 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Provenance Blockchain est de $ 1.70B, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HASH est de 49.90B, avec une offre totale de 100000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.40B.