Informations sur le prix de Avocado DAO (AVG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 Prix le plus bas $ 0.00468033$ 0.00468033 $ 0.00468033 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +10.01% Variation du prix (7 j) +10.01%

Le prix en temps réel de Avocado DAO (AVG) est de $0.00585119. Au cours des dernières 24 heures, AVG a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AVG est $ 2.69, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00468033.

En termes de performance à court terme, AVG a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +10.01% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Avocado DAO (AVG)

Capitalisation boursière $ 868.63K$ 868.63K $ 868.63K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.85M$ 5.85M $ 5.85M Offre en circulation 148.45M 148.45M 148.45M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Avocado DAO est de $ 868.63K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AVG est de 148.45M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.85M.