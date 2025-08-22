Lisätietoja THETA-rahakkeesta

THETA-rahakkeen hintatiedot

THETA-rahakkeen valkoinen paperi

THETA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

THETA-rahakkeen tokenomiikka

THETA-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Theta Network-logo

Theta Network – hinta (THETA)

Ei listattu

1THETA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.782141
$0.782141$0.782141
-1.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Theta Network (THETA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:16:40 (UTC+8)

Theta Network (THETA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.770835
$ 0.770835$ 0.770835
24 h:n matalin
$ 0.797742
$ 0.797742$ 0.797742
24 h:n korkein

$ 0.770835
$ 0.770835$ 0.770835

$ 0.797742
$ 0.797742$ 0.797742

$ 15.72
$ 15.72$ 15.72

$ 0.04039979
$ 0.04039979$ 0.04039979

+0.29%

-1.96%

-6.82%

-6.82%

Theta Network (THETA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.781815. Viimeisen 24 tunnin aikana THETA on vaihdellut alimmillaan $ 0.770835 ja korkeimmillaan $ 0.797742 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. THETA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 15.72, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.04039979.

Lyhyen aikavälin tuloksissa THETA on muuttunut +0.29% viimeisen tunnin aikana, -1.96% 24 tunnin aikana ja -6.82% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Theta Network (THETA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 780.88M
$ 780.88M$ 780.88M

--
----

$ 780.88M
$ 780.88M$ 780.88M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Theta Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 780.88M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. THETA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 780.88M.

Theta Network (THETA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Theta Network – USD -hinta muuttui $ -0.0156497286614141.
Viimeisten 30 päivän aikana Theta Network – USD -hinnan muutos oli $ -0.1460492183.
Viimeisten 60 päivän aikana Theta Network – USD -hinnan muutos oli $ +0.2349769218.
Viimeisten 90 päivän aikana Theta Network – USD -hinnan muutos oli $ -0.0925737911717058.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0156497286614141-1.96%
30 päivää$ -0.1460492183-18.68%
60 päivää$ +0.2349769218+30.06%
90 päivää$ -0.0925737911717058-10.58%

Mikä on Theta Network (THETA)

Theta Network is the leading blockchain-powered decentralized cloud for AI, media and entertainment. It can be viewed as a "dual network" consisting of two complementary subsystems, the Theta Edge Network and the Theta Blockchain. The edge network provides vast amounts of GPU compute power for AI, video, rendering and other tasks, while the Theta blockchain provides payment, reward, and smart contract capabilities. Below we provide more details for the two components. Theta's Edge Network is a decentralized network consisting of over 10,000 active global nodes with 80 PetaFLOPS of always available distributed GPU compute power, equivalent to 250 Nvidia A100s. Theta Edge Network powers the Theta EdgeCloud, a leading hybrid cloud-edge AI computing platform launched on May 1, 2024. Leveraging Theta's recently approved patent on ‘Edge Computing Platform supported by Smart Contract Enabled Blockchain Network’ and the upcoming release of Elite+ Booster edge nodes, all Theta community members will be able to participate and share in the rewards from EdgeCloud AI, video, 3D rendering and gaming compute jobs. While chatbots like ChatGPT and others utilize GPUs, new generative AI models such as text-to-video, text-to-3D and sketch-to-3D will require 10-100x the amount of computational power. The combined GPU compute power of Theta's decentralized edge network and its preferred cloud partners is 20-30x more than other comparable networks in the industry today, holding the keys to global GPU compute, arguably the most valuable and most disruptive asset in history. Theta blockchain is an EVM compatible multi-blockchain network which supports Turing complete smart contracts. This EVM support enables a wide range of interesting Web3 applications to be built on the Theta Network. Examples include non-fungible tokens (NFT), decentralized exchanges (DEX/DeFi), and decentralized autonomous organizations (DAO), which could become indispensable building blocks of the next generation AI, media and entertainment platforms. Theta’s enterprise validator and governance council is led by Google, Samsung, Sony, Creative Artists Agency (CAA), Binance, Blockchain Ventures, DHVC, gumi and other global leaders. Theta has partnered with leading entertainment brands including Lionsgate, MGM, Katy Perry, American Idol, The Price is Right, Taste of Home, and more. Popular platforms utilizing Theta’s Web3 infrastructure include MetaCannes Film3 Festival, FuseTV, CONtv Anime, WPT, PetCollective, FailArmy, and other OTT streaming services. Strategic corporate investors include Samsung NEXT, Sony Innovation Fund, Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI), CAA and Silicon Valley VCs including DCM and Sierra Ventures.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Theta Network (THETA) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Theta Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Theta Network (THETA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Theta Network (THETA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Theta Network-rahakkeelle.

Tarkista Theta Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

THETA paikallisiin valuuttoihin

Theta Network (THETA) -rahakkeen tokenomiikka

Theta Network (THETA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää THETA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Theta Network (THETA)”

Paljonko Theta Network (THETA) on arvoltaan tänään?
THETA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.781815 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on THETA-USD-parin nykyinen hinta?
THETA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.781815. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Theta Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen THETA markkina-arvo on $ 780.88M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on THETA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
THETA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli THETA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
THETA saavutti ATH-hinnaksi 15.72 USD.
Mikä oli THETA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
THETA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.04039979 USD.
Mikä on THETA-rahakkeen treidausvolyymi?
THETA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko THETA tänä vuonna korkeammalle?
THETA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso THETA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:16:40 (UTC+8)

Theta Network (THETA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.