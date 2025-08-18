Lisätietoja YGG-rahakkeesta

Yield Guild Games-logo

Yield Guild Games – hinta (YGG)

1YGG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.1526
$0.1526$0.1526
-0.19%1D
USD
Reaaliaikainen Yield Guild Games (YGG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:39:46 (UTC+8)

Yield Guild Games (YGG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.1516
$ 0.1516$ 0.1516
24 h:n matalin
$ 0.1599
$ 0.1599$ 0.1599
24 h:n korkein

$ 0.1516
$ 0.1516$ 0.1516

$ 0.1599
$ 0.1599$ 0.1599

$ 11.495791520389345
$ 11.495791520389345$ 11.495791520389345

$ 0.119167900856695
$ 0.119167900856695$ 0.119167900856695

-0.46%

-0.19%

-5.75%

-5.75%

Yield Guild Games (YGG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1526. Viimeisen 24 tunnin aikana YGG on vaihdellut alimmillaan $ 0.1516 ja korkeimmillaan $ 0.1599 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YGG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 11.495791520389345, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.119167900856695.

Lyhyen aikavälin tuloksissa YGG on muuttunut -0.46% viimeisen tunnin aikana, -0.19% 24 tunnin aikana ja -5.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Yield Guild Games (YGG) -rahakkeen markkinatiedot

No.385

$ 90.50M
$ 90.50M$ 90.50M

$ 740.99K
$ 740.99K$ 740.99K

$ 152.60M
$ 152.60M$ 152.60M

593.02M
593.02M 593.02M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,716,414.322777
999,716,414.322777 999,716,414.322777

59.30%

ETH

Yield Guild Games-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 90.50M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 740.99K. YGG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 593.02M ja sen kokonaistarjonta on 999716414.322777. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 152.60M.

Yield Guild Games (YGG) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Yield Guild Games-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00029-0.19%
30 päivää$ -0.0419-21.55%
60 päivää$ +0.0229+17.65%
90 päivää$ -0.0635-29.39%
Yield Guild Games-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään YGG-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00029 (-0.19%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Yield Guild Games 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0419 (-21.55%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Yield Guild Games-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, YGG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0229 (+17.65%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Yield Guild Games-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0635 (-29.39%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Yield Guild Games (YGG)?

Tarkista Yield Guild Games-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Yield Guild Games (YGG)

Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

Yield Guild Games on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Yield Guild Games-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista YGG-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Yield Guild Games-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Yield Guild Games-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Yield Guild Games-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Yield Guild Games (YGG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Yield Guild Games (YGG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Yield Guild Games-rahakkeelle.

Tarkista Yield Guild Games-rahakkeen hintaennuste nyt!

Yield Guild Games (YGG) -rahakkeen tokenomiikka

Yield Guild Games (YGG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää YGG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Yield Guild Games (YGG) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Yield Guild Games:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Yield Guild Games MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

YGG paikallisiin valuuttoihin

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Yield Guild Games”

Paljonko Yield Guild Games (YGG) on arvoltaan tänään?
YGG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1526 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on YGG-USD-parin nykyinen hinta?
YGG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1526. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Yield Guild Games-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen YGG markkina-arvo on $ 90.50M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on YGG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
YGG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 593.02M USD.
Mikä oli YGG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
YGG saavutti ATH-hinnaksi 11.495791520389345 USD.
Mikä oli YGG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
YGG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.119167900856695 USD.
Mikä on YGG-rahakkeen treidausvolyymi?
YGG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 740.99K USD.
Nouseeko YGG tänä vuonna korkeammalle?
YGG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso YGG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:39:46 (UTC+8)

1 YGG = 0.1526 USD

Treidaa YGG-rahaketta

YGGUSDT
$0.1526
$0.1526$0.1526
-0.26%

