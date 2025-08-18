WorldMobileToken (WMTX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1712. Viimeisen 24 tunnin aikana WMTX on vaihdellut alimmillaan $ 0.1704 ja korkeimmillaan $ 0.1768 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WMTX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.9804150514795327, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0984476599844396.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WMTX on muuttunut -0.18% viimeisen tunnin aikana, -0.05% 24 tunnin aikana ja -6.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
WorldMobileToken (WMTX) -rahakkeen markkinatiedot
No.325
$ 120.31M
$ 120.31M
$ 112.20K
$ 112.20K
$ 342.40M
$ 342.40M
702.77M
702.77M
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
35.13%
ETH
WorldMobileToken-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 120.31M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 112.20K. WMTX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 702.77M ja sen kokonaistarjonta on 2000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 342.40M.
World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone.
WorldMobileToken on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja WorldMobileToken-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista WMTX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue WorldMobileToken-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään WorldMobileToken-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
WorldMobileToken-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon WorldMobileToken (WMTX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko WorldMobileToken (WMTX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita WorldMobileToken-rahakkeelle.
WorldMobileToken (WMTX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WMTX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
WorldMobileToken (WMTX) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa WorldMobileToken:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa WorldMobileToken MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
