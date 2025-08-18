SOLVEX (SOLVEX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0358. Viimeisen 24 tunnin aikana SOLVEX on vaihdellut alimmillaan $ 0.0326 ja korkeimmillaan $ 0.043 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SOLVEX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.816578682593375, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002923721992189495.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SOLVEX on muuttunut -8.91% viimeisen tunnin aikana, +9.48% 24 tunnin aikana ja -6.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
SOLVEX (SOLVEX) -rahakkeen markkinatiedot
No.1144
$ 1.77M
$ 55.99K
$ 1.79M
49.53M
50,000,000
BSC
SOLVEX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.77M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.99K. SOLVEX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 49.53M ja sen kokonaistarjonta on 50000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.79M.
SOLVEX (SOLVEX) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän SOLVEX-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0031
+9.48%
30 päivää
$ -0.0179
-33.34%
60 päivää
$ -0.0416
-53.75%
90 päivää
$ -0.1992
-84.77%
SOLVEX-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään SOLVEX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0031 (+9.48%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
SOLVEX 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0179 (-33.34%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
SOLVEX-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SOLVEX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0416 (-53.75%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
SOLVEX-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1992 (-84.77%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle SOLVEX (SOLVEX)?
Solvex the project aims to offer much more than privacy, adapting to this transformation in blockchain technology and creating a broader range of use cases. The strong infrastructure of Privapp Network and its user base of over 10,000 holders give Solvex a significant advantage in this transformation.
Solvex simplifies the complexity of blockchain technology, turning it into a user-friendly structure, and in doing so, is establishing an accessible, regulation-compliant ecosystem for everyone. The core mission of Solvex is to combine all the advantages offered by blockchain with ease of use, providing people with a reliable, practical, and innovative experience—thereby building a strong bridge between the blockchain world and the real world.
SOLVEX-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon SOLVEX (SOLVEX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SOLVEX (SOLVEX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SOLVEX-rahakkeelle.
SOLVEX (SOLVEX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SOLVEX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
SOLVEX (SOLVEX) -ostamisen perusteet
