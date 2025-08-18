Mikä on Rarible (RARI)

Rarible, an NFT-based digital collection and trading platform, has launched the governance token RARI, through which users can mint, buy and sell digital collections without any coding skills. With the increase in the number of users of the platform and the expansion of the market, the future plans to transform to a fully decentralized autonomous organization. Therefore, the governance token will manage the development and decision-making of the platform. RARI allows the most active creators and collectors on Rarible to vote for any platform upgrade and participate in management and review. RARI is not sold on the platform and can only be obtained through active participation in the platform. The team calls this method "Marketplace Liquidity Mining" (Marketplace Liquidity Mining). More than half of the total supply of RARI tokens are reserved for sellers and buyers on the Rarible market. The team will obtain RARI through weekly distribution based on the user's weekly purchases and sales.

Rarible-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Rarible (RARI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Rarible (RARI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Rarible-rahakkeelle.

Tarkista Rarible-rahakkeen hintaennuste nyt!

Rarible (RARI) -rahakkeen tokenomiikka

Rarible (RARI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RARI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Rarible (RARI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Rarible:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Rarible MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

RARI paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

Rarible-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Rarible toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Rarible” Paljonko Rarible (RARI) on arvoltaan tänään? RARI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.9799 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on RARI-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.9799 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo RARI -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Rarible-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen RARI markkina-arvo on $ 19.26M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on RARI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? RARI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 19.65M USD . Mikä oli RARI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? RARI saavutti ATH-hinnaksi 63.5297647443624 USD . Mikä oli RARI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? RARI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.309504826433 USD . Mikä on RARI-rahakkeen treidausvolyymi? RARI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 257.56K USD . Nouseeko RARI tänä vuonna korkeammalle? RARI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RARI-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Rarible (RARI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

