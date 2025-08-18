Lisätietoja RARI-rahakkeesta

Rarible – hinta (RARI)

$0.98
+0.44%1D
Reaaliaikainen Rarible (RARI) -hintakaavio
2025-08-22 03:19:57 (UTC+8)

Rarible (RARI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.9614
24 h:n matalin
$ 1
24 h:n korkein

$ 0.9614
$ 1
$ 63.5297647443624
$ 0.309504826433
-0.20%

+0.44%

-1.53%

-1.53%

Rarible (RARI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.9799. Viimeisen 24 tunnin aikana RARI on vaihdellut alimmillaan $ 0.9614 ja korkeimmillaan $ 1 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RARI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 63.5297647443624, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.309504826433.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RARI on muuttunut -0.20% viimeisen tunnin aikana, +0.44% 24 tunnin aikana ja -1.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Rarible (RARI) -rahakkeen markkinatiedot

No.903

$ 19.26M
$ 257.56K
$ 24.50M
19.65M
25,000,000
ETH

Rarible-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 19.26M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 257.56K. RARI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 19.65M ja sen kokonaistarjonta on 25000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 24.50M.

Rarible (RARI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Rarible-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.004293+0.44%
30 päivää$ -0.1221-11.08%
60 päivää$ +0.1557+18.89%
90 päivää$ -0.2442-19.95%
Rarible-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään RARI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.004293 (+0.44%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Rarible 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.1221 (-11.08%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Rarible-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RARI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1557 (+18.89%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Rarible-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.2442 (-19.95%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Rarible (RARI)?

Tarkista Rarible-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Rarible (RARI)

Rarible, an NFT-based digital collection and trading platform, has launched the governance token RARI, through which users can mint, buy and sell digital collections without any coding skills. With the increase in the number of users of the platform and the expansion of the market, the future plans to transform to a fully decentralized autonomous organization. Therefore, the governance token will manage the development and decision-making of the platform. RARI allows the most active creators and collectors on Rarible to vote for any platform upgrade and participate in management and review. RARI is not sold on the platform and can only be obtained through active participation in the platform. The team calls this method "Marketplace Liquidity Mining" (Marketplace Liquidity Mining). More than half of the total supply of RARI tokens are reserved for sellers and buyers on the Rarible market. The team will obtain RARI through weekly distribution based on the user's weekly purchases and sales.

Rarible on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Rarible-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista RARI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Rarible-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Rarible-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Rarible-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Rarible (RARI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Rarible (RARI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Rarible-rahakkeelle.

Tarkista Rarible-rahakkeen hintaennuste nyt!

Rarible (RARI) -rahakkeen tokenomiikka

Rarible (RARI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RARI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Rarible (RARI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Rarible:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Rarible MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

RARI paikallisiin valuuttoihin

1 Rarible(RARI) - VND
25,786.0685
1 Rarible(RARI) - AUD
A$1.518845
1 Rarible(RARI) - GBP
0.725126
1 Rarible(RARI) - EUR
0.842714
1 Rarible(RARI) - USD
$0.9799
1 Rarible(RARI) - MYR
RM4.135178
1 Rarible(RARI) - TRY
40.107307
1 Rarible(RARI) - JPY
¥145.0252
1 Rarible(RARI) - ARS
ARS$1,287.647394
1 Rarible(RARI) - RUB
78.950543
1 Rarible(RARI) - INR
85.515873
1 Rarible(RARI) - IDR
Rp16,063.931856
1 Rarible(RARI) - KRW
1,372.408744
1 Rarible(RARI) - PHP
56.020883
1 Rarible(RARI) - EGP
￡E.47.505552
1 Rarible(RARI) - BRL
R$5.360053
1 Rarible(RARI) - CAD
C$1.352262
1 Rarible(RARI) - BDT
119.175438
1 Rarible(RARI) - NGN
1,505.214591
1 Rarible(RARI) - COP
$3,951.201775
1 Rarible(RARI) - ZAR
R.17.363828
1 Rarible(RARI) - UAH
40.352282
1 Rarible(RARI) - VES
Bs134.2463
1 Rarible(RARI) - CLP
$950.503
1 Rarible(RARI) - PKR
Rs276.253408
1 Rarible(RARI) - KZT
526.539466
1 Rarible(RARI) - THB
฿32.003534
1 Rarible(RARI) - TWD
NT$29.88695
1 Rarible(RARI) - AED
د.إ3.596233
1 Rarible(RARI) - CHF
Fr0.78392
1 Rarible(RARI) - HKD
HK$7.653019
1 Rarible(RARI) - AMD
֏375.00773
1 Rarible(RARI) - MAD
.د.م8.828899
1 Rarible(RARI) - MXN
$18.382924
1 Rarible(RARI) - SAR
ريال3.674625
1 Rarible(RARI) - PLN
3.586434
1 Rarible(RARI) - RON
лв4.262565
1 Rarible(RARI) - SEK
kr9.426638
1 Rarible(RARI) - BGN
лв1.646232
1 Rarible(RARI) - HUF
Ft334.547659
1 Rarible(RARI) - CZK
20.734684
1 Rarible(RARI) - KWD
د.ك0.2988695
1 Rarible(RARI) - ILS
3.341459
1 Rarible(RARI) - AOA
Kz898.166541
1 Rarible(RARI) - BHD
.د.ب0.3694223
1 Rarible(RARI) - BMD
$0.9799
1 Rarible(RARI) - DKK
kr6.300757
1 Rarible(RARI) - HNL
L25.761571
1 Rarible(RARI) - MUR
44.810827
1 Rarible(RARI) - NAD
$17.314833
1 Rarible(RARI) - NOK
kr9.975382
1 Rarible(RARI) - NZD
$1.675629
1 Rarible(RARI) - PAB
B/.0.9799
1 Rarible(RARI) - PGK
K4.056786
1 Rarible(RARI) - QAR
ر.ق3.566836
1 Rarible(RARI) - RSD
дин.98.862111

Rarible-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Rarible toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Rarible-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Rarible”

Paljonko Rarible (RARI) on arvoltaan tänään?
RARI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.9799 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RARI-USD-parin nykyinen hinta?
RARI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.9799. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Rarible-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RARI markkina-arvo on $ 19.26M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RARI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RARI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 19.65M USD.
Mikä oli RARI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RARI saavutti ATH-hinnaksi 63.5297647443624 USD.
Mikä oli RARI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RARI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.309504826433 USD.
Mikä on RARI-rahakkeen treidausvolyymi?
RARI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 257.56K USD.
Nouseeko RARI tänä vuonna korkeammalle?
RARI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RARI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Rarible (RARI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 RARI = 0.9799 USD

Treidaa RARI-rahaketta

$0.98
+0.47%

