Rarible (RARI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.9799. Viimeisen 24 tunnin aikana RARI on vaihdellut alimmillaan $ 0.9614 ja korkeimmillaan $ 1 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RARI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 63.5297647443624, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.309504826433.
Lyhyen aikavälin tuloksissa RARI on muuttunut -0.20% viimeisen tunnin aikana, +0.44% 24 tunnin aikana ja -1.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Rarible (RARI) -rahakkeen markkinatiedot
Rarible-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 19.26M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 257.56K. RARI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 19.65M ja sen kokonaistarjonta on 25000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 24.50M.
Rarible (RARI) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Rarible-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.004293
+0.44%
30 päivää
$ -0.1221
-11.08%
60 päivää
$ +0.1557
+18.89%
90 päivää
$ -0.2442
-19.95%
Rarible-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään RARI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.004293 (+0.44%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Rarible 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.1221 (-11.08%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Rarible-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RARI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1557 (+18.89%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Rarible-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.2442 (-19.95%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Rarible, an NFT-based digital collection and trading platform, has launched the governance token RARI, through which users can mint, buy and sell digital collections without any coding skills. With the increase in the number of users of the platform and the expansion of the market, the future plans to transform to a fully decentralized autonomous organization. Therefore, the governance token will manage the development and decision-making of the platform. RARI allows the most active creators and collectors on Rarible to vote for any platform upgrade and participate in management and review. RARI is not sold on the platform and can only be obtained through active participation in the platform. The team calls this method "Marketplace Liquidity Mining" (Marketplace Liquidity Mining). More than half of the total supply of RARI tokens are reserved for sellers and buyers on the Rarible market. The team will obtain RARI through weekly distribution based on the user's weekly purchases and sales.
Rarible-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Rarible (RARI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Rarible (RARI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Rarible-rahakkeelle.
Rarible (RARI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RARI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Rarible (RARI) -ostamisen perusteet
