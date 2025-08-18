Lisätietoja PORTO-rahakkeesta

FC Porto Fan Token-logo

FC Porto Fan Token – hinta (PORTO)

1PORTO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-3.01%1D
USD
Reaaliaikainen FC Porto Fan Token (PORTO) -hintakaavio
2025-08-22 05:40:26 (UTC+8)

FC Porto Fan Token (PORTO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.1227
24 h:n matalin
$ 1.2395
24 h:n korkein

$ 1.1227
$ 1.2395
$ 14.652555111305508
$ 0.6970188925487788
+0.43%

-3.01%

+19.54%

+19.54%

FC Porto Fan Token (PORTO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.1449. Viimeisen 24 tunnin aikana PORTO on vaihdellut alimmillaan $ 1.1227 ja korkeimmillaan $ 1.2395 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PORTO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 14.652555111305508, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.6970188925487788.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PORTO on muuttunut +0.43% viimeisen tunnin aikana, -3.01% 24 tunnin aikana ja +19.54% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

FC Porto Fan Token (PORTO) -rahakkeen markkinatiedot

No.1052

$ 12.97M
$ 665.93K
$ 45.80M
11.33M
40,000,000
40,000,000
28.32%

BSC

FC Porto Fan Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.97M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 665.93K. PORTO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.33M ja sen kokonaistarjonta on 40000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 45.80M.

FC Porto Fan Token (PORTO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän FC Porto Fan Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.035528-3.01%
30 päivää$ +0.2636+29.91%
60 päivää$ +0.4333+60.89%
90 päivää$ +0.0703+6.54%
FC Porto Fan Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PORTO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.035528 (-3.01%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

FC Porto Fan Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.2636 (+29.91%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

FC Porto Fan Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PORTO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.4333 (+60.89%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

FC Porto Fan Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0703 (+6.54%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle FC Porto Fan Token (PORTO)?

Tarkista FC Porto Fan Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on FC Porto Fan Token (PORTO)

FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League.

FC Porto Fan Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja FC Porto Fan Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PORTO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue FC Porto Fan Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään FC Porto Fan Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

FC Porto Fan Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon FC Porto Fan Token (PORTO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FC Porto Fan Token (PORTO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FC Porto Fan Token-rahakkeelle.

Tarkista FC Porto Fan Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

FC Porto Fan Token (PORTO) -rahakkeen tokenomiikka

FC Porto Fan Token (PORTO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PORTO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

FC Porto Fan Token (PORTO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa FC Porto Fan Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa FC Porto Fan Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PORTO paikallisiin valuuttoihin

FC Porto Fan Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton FC Porto Fan Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen FC Porto Fan Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”FC Porto Fan Token”

Paljonko FC Porto Fan Token (PORTO) on arvoltaan tänään?
PORTO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.1449 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PORTO-USD-parin nykyinen hinta?
PORTO -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.1449. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on FC Porto Fan Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PORTO markkina-arvo on $ 12.97M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PORTO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PORTO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.33M USD.
Mikä oli PORTO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PORTO saavutti ATH-hinnaksi 14.652555111305508 USD.
Mikä oli PORTO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PORTO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.6970188925487788 USD.
Mikä on PORTO-rahakkeen treidausvolyymi?
PORTO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 665.93K USD.
Nouseeko PORTO tänä vuonna korkeammalle?
PORTO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PORTO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 05:40:26 (UTC+8)

FC Porto Fan Token (PORTO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

