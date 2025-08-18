Lisätietoja PEPECOIN-rahakkeesta

PepeCoin-logo

PepeCoin – hinta (PEPECOIN)

1PEPECOIN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.3537
$0.3537$0.3537
-0.11%1D
USD
Reaaliaikainen PepeCoin (PEPECOIN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:27:34 (UTC+8)

PepeCoin (PEPECOIN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.3529
$ 0.3529$ 0.3529
24 h:n matalin
$ 0.3752
$ 0.3752$ 0.3752
24 h:n korkein

$ 0.3529
$ 0.3529$ 0.3529

$ 0.3752
$ 0.3752$ 0.3752

$ 7.565843950109182
$ 7.565843950109182$ 7.565843950109182

$ 0.000261303532360508
$ 0.000261303532360508$ 0.000261303532360508

-0.43%

-0.11%

-17.40%

-17.40%

PepeCoin (PEPECOIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.3538. Viimeisen 24 tunnin aikana PEPECOIN on vaihdellut alimmillaan $ 0.3529 ja korkeimmillaan $ 0.3752 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PEPECOIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.565843950109182, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000261303532360508.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PEPECOIN on muuttunut -0.43% viimeisen tunnin aikana, -0.11% 24 tunnin aikana ja -17.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

PepeCoin (PEPECOIN) -rahakkeen markkinatiedot

No.654

$ 37.88M
$ 37.88M$ 37.88M

$ 60.50K
$ 60.50K$ 60.50K

$ 47.33M
$ 47.33M$ 47.33M

107.06M
107.06M 107.06M

133,769,420
133,769,420 133,769,420

107,649,792.19415183
107,649,792.19415183 107,649,792.19415183

80.03%

ETH

PepeCoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 37.88M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 60.50K. PEPECOIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 107.06M ja sen kokonaistarjonta on 107649792.19415183. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 47.33M.

PepeCoin (PEPECOIN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän PepeCoin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000389-0.11%
30 päivää$ -0.2962-45.57%
60 päivää$ +0.0515+17.03%
90 päivää$ +0.0013+0.36%
PepeCoin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PEPECOIN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000389 (-0.11%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

PepeCoin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.2962 (-45.57%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

PepeCoin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PEPECOIN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0515 (+17.03%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

PepeCoin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0013 (+0.36%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle PepeCoin (PEPECOIN)?

Tarkista PepeCoin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on PepeCoin (PEPECOIN)

PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics.

PepeCoin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja PepeCoin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PEPECOIN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue PepeCoin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään PepeCoin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

PepeCoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PepeCoin (PEPECOIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PepeCoin (PEPECOIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PepeCoin-rahakkeelle.

Tarkista PepeCoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

PepeCoin (PEPECOIN) -rahakkeen tokenomiikka

PepeCoin (PEPECOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PEPECOIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

PepeCoin (PEPECOIN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa PepeCoin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa PepeCoin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PEPECOIN paikallisiin valuuttoihin

PepeCoin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton PepeCoin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen PepeCoin-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PepeCoin”

Paljonko PepeCoin (PEPECOIN) on arvoltaan tänään?
PEPECOIN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.3538 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PEPECOIN-USD-parin nykyinen hinta?
PEPECOIN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.3538. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on PepeCoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PEPECOIN markkina-arvo on $ 37.88M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PEPECOIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PEPECOIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 107.06M USD.
Mikä oli PEPECOIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PEPECOIN saavutti ATH-hinnaksi 7.565843950109182 USD.
Mikä oli PEPECOIN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PEPECOIN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000261303532360508 USD.
Mikä on PEPECOIN-rahakkeen treidausvolyymi?
PEPECOIN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 60.50K USD.
Nouseeko PEPECOIN tänä vuonna korkeammalle?
PEPECOIN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PEPECOIN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:27:34 (UTC+8)

PepeCoin (PEPECOIN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

1 PEPECOIN = 0.3538 USD

Treidaa PEPECOIN-rahaketta

PEPECOINUSDT
$0.3537
$0.3537$0.3537
-0.36%

