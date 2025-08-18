Mikä on peaq network (PEAQ)

peaq is leading a global infrastructure revolution, empowering people to own and earn from the physical infrastructure they use, such as mobility, energy, and connectivity. peaq is a layer-1 blockchain designed to be the go-to backbone for the Machine Economy, now known as DePIN. It is home to more than 50 applications in 21 industries and to the 2,000,000+ devices, vehicles, machines, and robots (Machine RWAs) that run on them. peaq serves as permissionless, borderless digital infrastructure for increasingly intelligent machines to serve all of humanity – the 100%, not just the 1% – democratizing abundance in the Age of AI and job automation.

peaq network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja peaq network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”peaq network” Paljonko peaq network (PEAQ) on arvoltaan tänään? PEAQ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.06057 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on PEAQ-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.06057 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo PEAQ -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on peaq network-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen PEAQ markkina-arvo on $ 66.69M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on PEAQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? PEAQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.10B USD . Mikä oli PEAQ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? PEAQ saavutti ATH-hinnaksi 0.7533827025580973 USD . Mikä oli PEAQ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? PEAQ-rahakkeen ATL-hinta oli 0.05784783537206197 USD . Mikä on PEAQ-rahakkeen treidausvolyymi? PEAQ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 64.35K USD . Nouseeko PEAQ tänä vuonna korkeammalle? PEAQ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PEAQ-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

peaq network (PEAQ) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

