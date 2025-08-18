Lisätietoja PEAQ-rahakkeesta

PEAQ-rahakkeen hintatiedot

PEAQ-rahakkeen valkoinen paperi

PEAQ-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PEAQ-rahakkeen tokenomiikka

PEAQ-rahakkeen hintaennuste

PEAQ-rahakkeen historia

PEAQ-osto-opas

PEAQ/fiat-valuuttamuunnin

PEAQ-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

peaq network-logo

peaq network – hinta (PEAQ)

1PEAQ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.06057
$0.06057$0.06057
+0.44%1D
USD
Reaaliaikainen peaq network (PEAQ) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:36:24 (UTC+8)

peaq network (PEAQ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.05977
$ 0.05977$ 0.05977
24 h:n matalin
$ 0.06189
$ 0.06189$ 0.06189
24 h:n korkein

$ 0.05977
$ 0.05977$ 0.05977

$ 0.06189
$ 0.06189$ 0.06189

$ 0.7533827025580973
$ 0.7533827025580973$ 0.7533827025580973

$ 0.05784783537206197
$ 0.05784783537206197$ 0.05784783537206197

+0.13%

+0.44%

-3.94%

-3.94%

peaq network (PEAQ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.06057. Viimeisen 24 tunnin aikana PEAQ on vaihdellut alimmillaan $ 0.05977 ja korkeimmillaan $ 0.06189 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PEAQ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.7533827025580973, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.05784783537206197.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PEAQ on muuttunut +0.13% viimeisen tunnin aikana, +0.44% 24 tunnin aikana ja -3.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

peaq network (PEAQ) -rahakkeen markkinatiedot

No.475

$ 66.69M
$ 66.69M$ 66.69M

$ 64.35K
$ 64.35K$ 64.35K

$ 261.03M
$ 261.03M$ 261.03M

1.10B
1.10B 1.10B

4,309,525,654.580653
4,309,525,654.580653 4,309,525,654.580653

PEAQEVM

peaq network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 66.69M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 64.35K. PEAQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.10B ja sen kokonaistarjonta on 4309525654.580653. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 261.03M.

peaq network (PEAQ) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän peaq network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0002653+0.44%
30 päivää$ -0.01797-22.89%
60 päivää$ -0.00069-1.13%
90 päivää$ -0.063-50.99%
peaq network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PEAQ-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0002653 (+0.44%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

peaq network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01797 (-22.89%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

peaq network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PEAQ-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00069 (-1.13%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

peaq network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.063 (-50.99%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle peaq network (PEAQ)?

Tarkista peaq network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on peaq network (PEAQ)

peaq is leading a global infrastructure revolution, empowering people to own and earn from the physical infrastructure they use, such as mobility, energy, and connectivity. peaq is a layer-1 blockchain designed to be the go-to backbone for the Machine Economy, now known as DePIN. It is home to more than 50 applications in 21 industries and to the 2,000,000+ devices, vehicles, machines, and robots (Machine RWAs) that run on them. peaq serves as permissionless, borderless digital infrastructure for increasingly intelligent machines to serve all of humanity – the 100%, not just the 1% – democratizing abundance in the Age of AI and job automation.

peaq network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja peaq network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PEAQ-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue peaq network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään peaq network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

peaq network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon peaq network (PEAQ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko peaq network (PEAQ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita peaq network-rahakkeelle.

Tarkista peaq network-rahakkeen hintaennuste nyt!

peaq network (PEAQ) -rahakkeen tokenomiikka

peaq network (PEAQ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PEAQ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

peaq network (PEAQ) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa peaq network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa peaq network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PEAQ paikallisiin valuuttoihin

1 peaq network(PEAQ) - VND
1,593.89955
1 peaq network(PEAQ) - AUD
A$0.0938835
1 peaq network(PEAQ) - GBP
0.0448218
1 peaq network(PEAQ) - EUR
0.0520902
1 peaq network(PEAQ) - USD
$0.06057
1 peaq network(PEAQ) - MYR
RM0.2556054
1 peaq network(PEAQ) - TRY
2.4791301
1 peaq network(PEAQ) - JPY
¥8.96436
1 peaq network(PEAQ) - ARS
ARS$79.4878281
1 peaq network(PEAQ) - RUB
4.8807306
1 peaq network(PEAQ) - INR
5.2889724
1 peaq network(PEAQ) - IDR
Rp992.9506608
1 peaq network(PEAQ) - KRW
84.8319192
1 peaq network(PEAQ) - PHP
3.4621812
1 peaq network(PEAQ) - EGP
￡E.2.9370393
1 peaq network(PEAQ) - BRL
R$0.3313179
1 peaq network(PEAQ) - CAD
C$0.0835866
1 peaq network(PEAQ) - BDT
7.3665234
1 peaq network(PEAQ) - NGN
93.0409713
1 peaq network(PEAQ) - COP
$244.2333825
1 peaq network(PEAQ) - ZAR
R.1.0739061
1 peaq network(PEAQ) - UAH
2.4942726
1 peaq network(PEAQ) - VES
Bs8.29809
1 peaq network(PEAQ) - CLP
$58.7529
1 peaq network(PEAQ) - PKR
Rs17.0758944
1 peaq network(PEAQ) - KZT
32.5466838
1 peaq network(PEAQ) - THB
฿1.9782162
1 peaq network(PEAQ) - TWD
NT$1.8467793
1 peaq network(PEAQ) - AED
د.إ0.2222919
1 peaq network(PEAQ) - CHF
Fr0.048456
1 peaq network(PEAQ) - HKD
HK$0.4730517
1 peaq network(PEAQ) - AMD
֏23.180139
1 peaq network(PEAQ) - MAD
.د.م0.5457357
1 peaq network(PEAQ) - MXN
$1.1362932
1 peaq network(PEAQ) - SAR
ريال0.2271375
1 peaq network(PEAQ) - PLN
0.2216862
1 peaq network(PEAQ) - RON
лв0.2634795
1 peaq network(PEAQ) - SEK
kr0.5826834
1 peaq network(PEAQ) - BGN
лв0.1017576
1 peaq network(PEAQ) - HUF
Ft20.6719353
1 peaq network(PEAQ) - CZK
1.2810555
1 peaq network(PEAQ) - KWD
د.ك0.01847385
1 peaq network(PEAQ) - ILS
0.2065437
1 peaq network(PEAQ) - AOA
Kz55.5178563
1 peaq network(PEAQ) - BHD
.د.ب0.02283489
1 peaq network(PEAQ) - BMD
$0.06057
1 peaq network(PEAQ) - DKK
kr0.3888594
1 peaq network(PEAQ) - HNL
L1.5923853
1 peaq network(PEAQ) - MUR
2.7698661
1 peaq network(PEAQ) - NAD
$1.0702719
1 peaq network(PEAQ) - NOK
kr0.6166026
1 peaq network(PEAQ) - NZD
$0.1035747
1 peaq network(PEAQ) - PAB
B/.0.06057
1 peaq network(PEAQ) - PGK
K0.2507598
1 peaq network(PEAQ) - QAR
ر.ق0.2204748
1 peaq network(PEAQ) - RSD
дин.6.1109073

peaq network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton peaq network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen peaq network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”peaq network”

Paljonko peaq network (PEAQ) on arvoltaan tänään?
PEAQ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.06057 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PEAQ-USD-parin nykyinen hinta?
PEAQ -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.06057. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on peaq network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PEAQ markkina-arvo on $ 66.69M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PEAQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PEAQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.10B USD.
Mikä oli PEAQ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PEAQ saavutti ATH-hinnaksi 0.7533827025580973 USD.
Mikä oli PEAQ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PEAQ-rahakkeen ATL-hinta oli 0.05784783537206197 USD.
Mikä on PEAQ-rahakkeen treidausvolyymi?
PEAQ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 64.35K USD.
Nouseeko PEAQ tänä vuonna korkeammalle?
PEAQ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PEAQ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:36:24 (UTC+8)

peaq network (PEAQ) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

PEAQ-USD-laskin

Summa

PEAQ
PEAQ
USD
USD

1 PEAQ = 0.06057 USD

Treidaa PEAQ-rahaketta

PEAQUSDC
$0.06051
$0.06051$0.06051
-0.01%
PEAQUSDT
$0.06057
$0.06057$0.06057
+0.44%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu