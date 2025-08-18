peaq network (PEAQ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.06057. Viimeisen 24 tunnin aikana PEAQ on vaihdellut alimmillaan $ 0.05977 ja korkeimmillaan $ 0.06189 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PEAQ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.7533827025580973, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.05784783537206197.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PEAQ on muuttunut +0.13% viimeisen tunnin aikana, +0.44% 24 tunnin aikana ja -3.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
peaq network (PEAQ) -rahakkeen markkinatiedot
$ 66.69M
$ 64.35K
$ 261.03M
1.10B
4,309,525,654.580653
peaq network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 66.69M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 64.35K. PEAQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.10B ja sen kokonaistarjonta on 4309525654.580653. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 261.03M.
peaq network (PEAQ) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän peaq network-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0002653
+0.44%
30 päivää
$ -0.01797
-22.89%
60 päivää
$ -0.00069
-1.13%
90 päivää
$ -0.063
-50.99%
peaq network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään PEAQ-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0002653 (+0.44%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
peaq network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01797 (-22.89%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
peaq network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PEAQ-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00069 (-1.13%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
peaq network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.063 (-50.99%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle peaq network (PEAQ)?
peaq is leading a global infrastructure revolution, empowering people to own and earn from the physical infrastructure they use, such as mobility, energy, and connectivity. peaq is a layer-1 blockchain designed to be the go-to backbone for the Machine Economy, now known as DePIN. It is home to more than 50 applications in 21 industries and to the 2,000,000+ devices, vehicles, machines, and robots (Machine RWAs) that run on them. peaq serves as permissionless, borderless digital infrastructure for increasingly intelligent machines to serve all of humanity – the 100%, not just the 1% – democratizing abundance in the Age of AI and job automation.
