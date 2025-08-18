Lisätietoja NAVX-rahakkeesta

NAVX-rahakkeen hintatiedot

NAVX-rahakkeen valkoinen paperi

NAVX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NAVX-rahakkeen tokenomiikka

NAVX-rahakkeen hintaennuste

NAVX-rahakkeen historia

NAVX-osto-opas

NAVX/fiat-valuuttamuunnin

NAVX-rahakkeen spot

NAVX-rahakkeen USDT-M-futuurit

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

NAVI Protocol-logo

NAVI Protocol – hinta (NAVX)

1NAVX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03998
$0.03998$0.03998
-0.05%1D
USD
Reaaliaikainen NAVI Protocol (NAVX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:10:39 (UTC+8)

NAVI Protocol (NAVX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03854
$ 0.03854$ 0.03854
24 h:n matalin
$ 0.04067
$ 0.04067$ 0.04067
24 h:n korkein

$ 0.03854
$ 0.03854$ 0.03854

$ 0.04067
$ 0.04067$ 0.04067

$ 0.4215575252595851
$ 0.4215575252595851$ 0.4215575252595851

$ 0.029139384042176107
$ 0.029139384042176107$ 0.029139384042176107

+0.30%

-0.05%

-18.17%

-18.17%

NAVI Protocol (NAVX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03997. Viimeisen 24 tunnin aikana NAVX on vaihdellut alimmillaan $ 0.03854 ja korkeimmillaan $ 0.04067 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NAVX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.4215575252595851, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.029139384042176107.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NAVX on muuttunut +0.30% viimeisen tunnin aikana, -0.05% 24 tunnin aikana ja -18.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NAVI Protocol (NAVX) -rahakkeen markkinatiedot

No.839

$ 23.56M
$ 23.56M$ 23.56M

$ 106.67K
$ 106.67K$ 106.67K

$ 39.97M
$ 39.97M$ 39.97M

589.46M
589.46M 589.46M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

58.94%

SUI

NAVI Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 23.56M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 106.67K. NAVX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 589.46M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 39.97M.

NAVI Protocol (NAVX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän NAVI Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00002-0.05%
30 päivää$ -0.00727-15.39%
60 päivää$ +0.00927+30.19%
90 päivää$ -0.01773-30.73%
NAVI Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NAVX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00002 (-0.05%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

NAVI Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00727 (-15.39%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

NAVI Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NAVX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00927 (+30.19%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

NAVI Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01773 (-30.73%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle NAVI Protocol (NAVX)?

Tarkista NAVI Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on NAVI Protocol (NAVX)

NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch.

NAVI Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja NAVI Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NAVX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue NAVI Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään NAVI Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

NAVI Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NAVI Protocol (NAVX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NAVI Protocol (NAVX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NAVI Protocol-rahakkeelle.

Tarkista NAVI Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

NAVI Protocol (NAVX) -rahakkeen tokenomiikka

NAVI Protocol (NAVX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NAVX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

NAVI Protocol (NAVX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa NAVI Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa NAVI Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NAVX paikallisiin valuuttoihin

1 NAVI Protocol(NAVX) - VND
1,051.81055
1 NAVI Protocol(NAVX) - AUD
A$0.0619535
1 NAVI Protocol(NAVX) - GBP
0.0295778
1 NAVI Protocol(NAVX) - EUR
0.0343742
1 NAVI Protocol(NAVX) - USD
$0.03997
1 NAVI Protocol(NAVX) - MYR
RM0.1686734
1 NAVI Protocol(NAVX) - TRY
1.6359721
1 NAVI Protocol(NAVX) - JPY
¥5.91556
1 NAVI Protocol(NAVX) - ARS
ARS$52.5229782
1 NAVI Protocol(NAVX) - RUB
3.2203829
1 NAVI Protocol(NAVX) - INR
3.4877822
1 NAVI Protocol(NAVX) - IDR
Rp655.2457968
1 NAVI Protocol(NAVX) - KRW
55.9803832
1 NAVI Protocol(NAVX) - PHP
2.2850849
1 NAVI Protocol(NAVX) - EGP
￡E.1.9381453
1 NAVI Protocol(NAVX) - BRL
R$0.2186359
1 NAVI Protocol(NAVX) - CAD
C$0.0551586
1 NAVI Protocol(NAVX) - BDT
4.8611514
1 NAVI Protocol(NAVX) - NGN
61.3975173
1 NAVI Protocol(NAVX) - COP
$161.1690325
1 NAVI Protocol(NAVX) - ZAR
R.0.7086681
1 NAVI Protocol(NAVX) - UAH
1.6459646
1 NAVI Protocol(NAVX) - VES
Bs5.47589
1 NAVI Protocol(NAVX) - CLP
$38.7709
1 NAVI Protocol(NAVX) - PKR
Rs11.2683424
1 NAVI Protocol(NAVX) - KZT
21.4774798
1 NAVI Protocol(NAVX) - THB
฿1.3054202
1 NAVI Protocol(NAVX) - TWD
NT$1.2194847
1 NAVI Protocol(NAVX) - AED
د.إ0.1466899
1 NAVI Protocol(NAVX) - CHF
Fr0.031976
1 NAVI Protocol(NAVX) - HKD
HK$0.3121657
1 NAVI Protocol(NAVX) - AMD
֏15.296519
1 NAVI Protocol(NAVX) - MAD
.د.م0.3601297
1 NAVI Protocol(NAVX) - MXN
$0.7498372
1 NAVI Protocol(NAVX) - SAR
ريال0.1498875
1 NAVI Protocol(NAVX) - PLN
0.1462902
1 NAVI Protocol(NAVX) - RON
лв0.1738695
1 NAVI Protocol(NAVX) - SEK
kr0.3845114
1 NAVI Protocol(NAVX) - BGN
лв0.0671496
1 NAVI Protocol(NAVX) - HUF
Ft13.6461577
1 NAVI Protocol(NAVX) - CZK
0.8457652
1 NAVI Protocol(NAVX) - KWD
د.ك0.01219085
1 NAVI Protocol(NAVX) - ILS
0.1362977
1 NAVI Protocol(NAVX) - AOA
Kz36.6361023
1 NAVI Protocol(NAVX) - BHD
.د.ب0.01506869
1 NAVI Protocol(NAVX) - BMD
$0.03997
1 NAVI Protocol(NAVX) - DKK
kr0.2566074
1 NAVI Protocol(NAVX) - HNL
L1.0508113
1 NAVI Protocol(NAVX) - MUR
1.8278281
1 NAVI Protocol(NAVX) - NAD
$0.7062699
1 NAVI Protocol(NAVX) - NOK
kr0.4064949
1 NAVI Protocol(NAVX) - NZD
$0.0683487
1 NAVI Protocol(NAVX) - PAB
B/.0.03997
1 NAVI Protocol(NAVX) - PGK
K0.1654758
1 NAVI Protocol(NAVX) - QAR
ر.ق0.1454908
1 NAVI Protocol(NAVX) - RSD
дин.4.0337724

NAVI Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton NAVI Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen NAVI Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NAVI Protocol”

Paljonko NAVI Protocol (NAVX) on arvoltaan tänään?
NAVX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03997 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NAVX-USD-parin nykyinen hinta?
NAVX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03997. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NAVI Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NAVX markkina-arvo on $ 23.56M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NAVX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NAVX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 589.46M USD.
Mikä oli NAVX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NAVX saavutti ATH-hinnaksi 0.4215575252595851 USD.
Mikä oli NAVX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NAVX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.029139384042176107 USD.
Mikä on NAVX-rahakkeen treidausvolyymi?
NAVX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 106.67K USD.
Nouseeko NAVX tänä vuonna korkeammalle?
NAVX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NAVX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:10:39 (UTC+8)

NAVI Protocol (NAVX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

NAVX-USD-laskin

Summa

NAVX
NAVX
USD
USD

1 NAVX = 0.03997 USD

Treidaa NAVX-rahaketta

NAVXUSDT
$0.03998
$0.03998$0.03998
-0.09%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu