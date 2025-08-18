NAVI Protocol (NAVX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03997. Viimeisen 24 tunnin aikana NAVX on vaihdellut alimmillaan $ 0.03854 ja korkeimmillaan $ 0.04067 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NAVX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.4215575252595851, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.029139384042176107.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NAVX on muuttunut +0.30% viimeisen tunnin aikana, -0.05% 24 tunnin aikana ja -18.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
NAVI Protocol (NAVX) -rahakkeen markkinatiedot
No.839
$ 23.56M
$ 106.67K
$ 39.97M
589.46M
1,000,000,000
1,000,000,000
58.94%
SUI
NAVI Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 23.56M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 106.67K. NAVX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 589.46M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 39.97M.
NAVI Protocol (NAVX) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän NAVI Protocol-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00002
-0.05%
30 päivää
$ -0.00727
-15.39%
60 päivää
$ +0.00927
+30.19%
90 päivää
$ -0.01773
-30.73%
NAVI Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään NAVX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00002 (-0.05%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
NAVI Protocol 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00727 (-15.39%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
NAVI Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NAVX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00927 (+30.19%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
NAVI Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01773 (-30.73%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle NAVI Protocol (NAVX)?
NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch.
NAVI Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja NAVI Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista NAVX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue NAVI Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään NAVI Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
NAVI Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon NAVI Protocol (NAVX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NAVI Protocol (NAVX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NAVI Protocol-rahakkeelle.
NAVI Protocol (NAVX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NAVX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
NAVI Protocol (NAVX) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa NAVI Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa NAVI Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.