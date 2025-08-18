Mikä on NAVI Protocol (NAVX)

NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch.

NAVI Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NAVI Protocol (NAVX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NAVI Protocol (NAVX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NAVI Protocol-rahakkeelle.

NAVI Protocol (NAVX) -rahakkeen tokenomiikka

NAVI Protocol (NAVX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NAVX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

NAVI Protocol (NAVX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa NAVI Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa NAVI Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NAVX paikallisiin valuuttoihin

NAVI Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton NAVI Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NAVI Protocol” Paljonko NAVI Protocol (NAVX) on arvoltaan tänään? NAVX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03997 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on NAVX-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.03997 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo NAVX -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on NAVI Protocol-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen NAVX markkina-arvo on $ 23.56M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on NAVX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? NAVX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 589.46M USD . Mikä oli NAVX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? NAVX saavutti ATH-hinnaksi 0.4215575252595851 USD . Mikä oli NAVX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? NAVX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.029139384042176107 USD . Mikä on NAVX-rahakkeen treidausvolyymi? NAVX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 106.67K USD . Nouseeko NAVX tänä vuonna korkeammalle? NAVX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NAVX-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

NAVI Protocol (NAVX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

