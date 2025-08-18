Lisätietoja ANON-rahakkeesta

Hey Anon-logo

Hey Anon – hinta (ANON)

1ANON - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-1.21%1D
Reaaliaikainen Hey Anon (ANON) -hintakaavio
2025-08-22

Hey Anon (ANON) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-2.28%

-1.21%

-1.58%

-1.58%

Hey Anon (ANON) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 2.188. Viimeisen 24 tunnin aikana ANON on vaihdellut alimmillaan $ 2.188 ja korkeimmillaan $ 2.326 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ANON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 24.74602845086711, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.1291481850667386.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ANON on muuttunut -2.28% viimeisen tunnin aikana, -1.21% 24 tunnin aikana ja -1.58% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hey Anon (ANON) -rahakkeen markkinatiedot

No.739

63.93%

SOL

Hey Anon-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 29.38M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 86.90K. ANON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.43M ja sen kokonaistarjonta on 21000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 45.95M.

Hey Anon (ANON) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Hey Anon-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0268-1.21%
30 päivää$ -0.717-24.69%
60 päivää$ -0.94-30.06%
90 päivää$ -5.082-69.91%
Hey Anon-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ANON-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0268 (-1.21%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Hey Anon 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.717 (-24.69%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Hey Anon-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ANON-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.94 (-30.06%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Hey Anon-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -5.082 (-69.91%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Hey Anon (ANON)?

Tarkista Hey Anon-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Hey Anon (ANON)

HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams.

Hey Anon on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Hey Anon-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ANON-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Hey Anon-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Hey Anon-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Hey Anon-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hey Anon (ANON) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hey Anon (ANON) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hey Anon-rahakkeelle.

Tarkista Hey Anon-rahakkeen hintaennuste nyt!

Hey Anon (ANON) -rahakkeen tokenomiikka

Hey Anon (ANON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ANON-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Hey Anon (ANON) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Hey Anon:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Hey Anon MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ANON paikallisiin valuuttoihin

Hey Anon-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Hey Anon toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Hey Anon-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hey Anon”

Paljonko Hey Anon (ANON) on arvoltaan tänään?
ANON-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.188 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ANON-USD-parin nykyinen hinta?
ANON -USD-parin nykyinen hinta on $ 2.188. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hey Anon-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ANON markkina-arvo on $ 29.38M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ANON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ANON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.43M USD.
Mikä oli ANON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ANON saavutti ATH-hinnaksi 24.74602845086711 USD.
Mikä oli ANON-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ANON-rahakkeen ATL-hinta oli 1.1291481850667386 USD.
Mikä on ANON-rahakkeen treidausvolyymi?
ANON-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 86.90K USD.
Nouseeko ANON tänä vuonna korkeammalle?
ANON saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ANON-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

