Hey Anon (ANON) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 2.188. Viimeisen 24 tunnin aikana ANON on vaihdellut alimmillaan $ 2.188 ja korkeimmillaan $ 2.326 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ANON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 24.74602845086711, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.1291481850667386.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ANON on muuttunut -2.28% viimeisen tunnin aikana, -1.21% 24 tunnin aikana ja -1.58% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Hey Anon (ANON) -rahakkeen markkinatiedot
No.739
$ 29.38M
$ 86.90K
$ 45.95M
13.43M
21,000,000
21,000,000
63.93%
SOL
Hey Anon-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 29.38M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 86.90K. ANON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.43M ja sen kokonaistarjonta on 21000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 45.95M.
Hey Anon (ANON) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Hey Anon-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0268
-1.21%
30 päivää
$ -0.717
-24.69%
60 päivää
$ -0.94
-30.06%
90 päivää
$ -5.082
-69.91%
Hey Anon-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään ANON-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0268 (-1.21%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Hey Anon 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.717 (-24.69%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Hey Anon-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ANON-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.94 (-30.06%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Hey Anon-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -5.082 (-69.91%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Hey Anon (ANON)?
HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams.
Hey Anon on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Hey Anon-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista ANON-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Hey Anon-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Hey Anon-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Hey Anon-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Hey Anon (ANON) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hey Anon (ANON) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hey Anon-rahakkeelle.
Hey Anon (ANON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ANON-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Hey Anon (ANON) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Hey Anon:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Hey Anon MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
