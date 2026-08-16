قیمت امروز Little Rabbit Staking Token

قیمت لحظه‌ ای Little Rabbit Staking Token (LRST) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.97% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LRST به USD برابر با $ 0 برای هر LRST می‌ باشد.

توکن Little Rabbit Staking Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 398,227 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 843.65M LRST می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LRST در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00219569 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LRST طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +52.57% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.62K رسیده است.

اطلاعات بازار Little Rabbit Staking Token (LRST)

ارزش بازار $ 398.23K$ 398.23K $ 398.23K حجم (24 ساعته) $ 1.62K$ 1.62K $ 1.62K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 398.23K$ 398.23K $ 398.23K سرمایه در گردش 843.65M 843.65M 843.65M عرضه کل 843,652,236.497944 843,652,236.497944 843,652,236.497944

ارزش بازار فعلی Little Rabbit Staking Token برابر است با $ 398.23K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.62K. عرضه در گردش LRST برابر است با 843.65M، و عرضه کل آن 843652236.497944 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 398.23K است.