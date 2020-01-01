خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های رباتیک بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش رباتیک را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5625
-0.11%
+1.02%
+0.82%
$ 370.12M
$ 241.85K
2
OP
OP
OP
$ 0.08558
+0.18%
-0.50%
-2.77%
$ 184.41M
$ 496.11K
3
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.1879
-0.05%
-0.42%
+3.13%
$ 83.18M
$ 322.19K
4
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0.01664
-0.42%
+0.48%
-5.89%
$ 37.11M
$ 2.09M
5
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0.01412
+0.50%
-13.19%
+3.76%
$ 31.43M
$ 36.23M
6
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002614
+0.50%
-3.93%
-8.37%
$ 24.71M
$ 23.24M
7
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.004414
0.00%
+2.46%
-3.35%
$ 5.54M
$ 455.12K
8
XMAQUINA
XMAQUINA
DEUS
$ 0.0231
0.00%
-1.91%
+19.13%
$ 4.65M
$ 314.08K
9
Codec Flow
Codec Flow
CODEC
$ 0.00310539
-0.16%
+0.02%
+16.98%
$ 3.11M
$ 161.52K
10
NATIX Network
NATIX Network
NATIX
$ 0.00006041
0.00%
-0.53%
-11.41%
$ 2.43M
$ 32.11M
11
ROVR Network
ROVR Network
ROVR
$ 0.00019296
0.00%
+0.11%
+4.52%
$ 1.92M
$ 394.82
12
Onocoy Token
Onocoy Token
ONO
$ 0.01781353
0.00%
+0.01%
-0.42%
$ 1.68M
$ 1.88K
13
Modulr
Modulr
EMDR
$ 1.54
0.00%
+0.07%
+16.67%
$ 1.38M
$ 5.59K
14
Strike Robot
Strike Robot
SR
$ 0.00135535
+6.06%
+0.16%
-11.19%
$ 1.36M
$ 11.92K
15
OVR
OVR
OVR
$ 0.02567
+0.12%
+0.51%
-3.42%
$ 1.31M
$ 2.79M
16
Roko Network
Roko Network
ROKO
$ 6.17E-6
+0.82%
+20.50%
-4.04%
$ 1.28M
--
17
Shadow Combat League
Shadow Combat League
SCL
$ 0.00125306
-0.18%
--
+0.69%
$ 1.20M
$ 60.78
18
Vader
Vader
VADER
$ 0.00088022
-0.05%
-0.00%
-7.02%
$ 877.35K
$ 391.90
19
Opus Genesis
Opus Genesis
OPUS
$ 0.00085303
-0.09%
+0.03%
+11.74%
$ 853.22K
$ 874.61
20
Homebrew Robotics
Homebrew Robotics
BREW
$ 0.00073511
-0.06%
+0.05%
+57.89%
$ 735.09K
$ 1.47K
21
Sentio
Sentio
ST
$ 0.013
-0.08%
-2.11%
-5.66%
$ 727.44K
$ 4.32M
22
ROBA
ROBA
ROBA
$ 0.0003931
0.00%
-0.04%
-20.45%
$ 393.09K
$ 6.82K
23
Neuron
Neuron
NRN
$ 0.000209
0.00%
--
-16.58%
$ 209.00K
$ 17.02
24
Opanarchy
Opanarchy
OPAN
$ 0.00015129
-5.80%
+0.04%
+12.54%
$ 151.29K
$ 3.92K
25
VitaNova
VitaNova
SHOW
$ 0.00013565
-0.05%
-0.00%
+4.41%
$ 135.65K
$ 483.19
26
Empulser Enterprises
Empulser Enterprises
$CPT
$ 0.01856309
-0.65%
-0.05%
-33.25%
$ 129.94K
$ 1.38K
27
Simple AI
Simple AI
SMPL
$ 0.00067101
0.00%
--
-0.64%
$ 67.10K
$ 52.75
28
Robora
Robora
RBR
$ 0.00053076
0.00%
+0.04%
-16.51%
$ 45.12K
$ 49.57
29
RoboStack
RoboStack
ROBOT
$ 4.094E-5
-0.10%
+0.80%
-3.69%
$ 40.94K
--
30
Spawn
Spawn
SPAWN
$ 3.402E-5
0.00%
+0.70%
+6.25%
$ 34.02K
--
31
Robotexon
Robotexon
ROX
$ 0.00030182
0.00%
--
0.00%
$ 21.13K
$ 57.53
32
JojoWorld
JojoWorld
JOJO
$ 0.00015719
-0.15%
-0.02%
+22.02%
$ 17.61K
$ 7.71
33
KAGE NETWORK
KAGE NETWORK
KAGE
$ 0.00013799
0.00%
--
0.00%
$ 13.80K
$ 1.00
34
Forma Robotics
Forma Robotics
FORMA
$ 0.000123
-0.06%
-0.22%
-44.67%
$ 12.30K
$ 447.56
35
Animus
Animus
ANIMUS
$ 1.073E-5
-0.09%
+3.00%
-0.83%
$ 10.73K
--
36
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.003128
+0.64%
+2.12%
-21.93%
--
$ 19.04M
37
edgeX
edgeX
EDGE
$ 0.3008
-0.26%
-2.71%
-21.93%
--
$ 347.89K
38
Silencio
Silencio
SLC
$ 0.000065902
+0.04%
-0.65%
-0.21%
--
$ 842.18M

سوالات متداول

توکن‌ های رباتیک چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های رباتیک به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 38 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $761.29M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن رباتیک چیست؟
در میان توکن‌ های دسته رباتیک که در MEXC رصد می‌شوند، توکن ROKO با ثبت تغییر قیمتی 20.50% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن رباتیک در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 38 توکن از دسته رباتیک را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص رباتیک می‌توان به VIRTUAL, OP, GEOD اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته رباتیک چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های رباتیک در حال حاضر حدود $761.29M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش رباتیک، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.