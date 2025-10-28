قیمت لحظه‌ ای Onocoy Token امروز برابر است با 0.02660402 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ONO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ONO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Onocoy Token امروز برابر است با 0.02660402 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ONO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ONO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Onocoy Token

قیمت Onocoy Token (ONO)

قیمت لحظه‌ ای 1 ONO به USD:

$0.02660402
$0.02660402
-0.50%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای Onocoy Token (ONO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:10:24 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Onocoy Token (ONO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.02622248
$ 0.02622248
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.02777571
$ 0.02777571
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.02622248
$ 0.02622248

$ 0.02777571
$ 0.02777571

$ 0.084078
$ 0.084078

$ 0.02166884
$ 0.02166884

+0.01%

-0.50%

-3.09%

-3.09%

قیمت لحظه‌ ای Onocoy Token (ONO) برابر است با $0.02660402. در 24 ساعت گذشته، ONO در بازه قیمتی حداقل $ 0.02622248 تا حداکثر $ 0.02777571 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ONO برابر با $ 0.084078 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.02166884 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ONO در یک ساعت گذشته +0.01%، در 24 ساعت گذشته -0.50% و در 7 روز گذشته -3.09% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Onocoy Token (ONO)

$ 10.64M
$ 10.64M

--
----

$ 21.54M
$ 21.54M

400.04M
400.04M

809,830,461.9629699
809,830,461.9629699

ارزش بازار فعلی Onocoy Token برابر است با $ 10.64M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ONO برابر است با 400.04M، و عرضه کل آن 809830461.9629699 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.54M است.

تاریخچه قیمت Onocoy Token (ONO) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Onocoy Token به USD به میزان $ -0.00013564770948042 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Onocoy Token به USD به میزان $ -0.0079125277 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Onocoy Token به USD به میزان $ -0.0113323228 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Onocoy Token به USD به میزان $ -0.03834222289180304 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00013564770948042-0.50%
30 روز$ -0.0079125277-29.74%
60 روز$ -0.0113323228-42.59%
90 روز$ -0.03834222289180304-59.03%

Onocoy TokenONO چیست

onocoy is the world’s first open, hardware-agnostic, community-powered GNSS Reference Station Network (i.e. a Decentralized Physical Infrastructure Network ( DePIN). By leveraging blockchain technology, onocoy provides decentralized and highly accurate GPS/GNSS reference station data for industries such as agriculture, robotics, drones, autonomous driving surveying, and autonomous systems. It dual token model connects GNSS users with Web3 miners and forms the basis for a rapidly growing ecosystem that paves the way for high precision GNSS to become a mass market

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Onocoy Token (USD)

ارزش Onocoy Token (ONO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Onocoy Token (ONO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Onocoy Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Onocoy Token را بررسی کنید!

ONO به ارزهای محلی

توکنومیکس Onocoy Token (ONO)

درک، توکنومیکس Onocoy Token (ONO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ONO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Onocoy Token (ONO)

امروز Onocoy Token (ONO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ONO به واحد USD برابر است با 0.02660402 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ONO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ONO نسبت به USD برابر است با $ 0.02660402. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Onocoy Token چقدر است؟
ارزش بازار ONO برابر است با $ 10.64M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ONO چقدر است؟
عرضه در گردش ONO برابر است با 400.04M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ONO چقدر بوده است؟
ONO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.084078 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ONO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ONO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.02166884 USD رسید.
حجم معاملات ONO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ONO برابر است با -- USD.
آیا ONO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ONO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ONO مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:10:24 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,884.95

$4,095.31

$0.05268

$200.97

$4.1227

$4,095.31

$113,884.95

$200.97

$2.6280

$1,137.13

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001033

$0.0000000000000001558

$0.1644

$0.0000000000325

$0.04509

$0.01922

