قیمت امروز Neuron

قیمت لحظه‌ ای Neuron (NRN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NRN به USD برابر با $ 0 برای هر NRN می‌ باشد.

توکن Neuron در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 208,996 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 449.43M NRN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NRN در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.289258 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NRN طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -16.56% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 17.02 رسیده است.

اطلاعات بازار Neuron (NRN)

ارزش بازار $ 209.00K$ 209.00K $ 209.00K حجم (24 ساعته) $ 17.02$ 17.02 $ 17.02 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 209.00K$ 209.00K $ 209.00K سرمایه در گردش 449.43M 449.43M 449.43M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Neuron برابر است با $ 209.00K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 17.02. عرضه در گردش NRN برابر است با 449.43M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 209.00K است.