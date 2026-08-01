قیمت امروز Animus

قیمت لحظه‌ ای Animus (ANIMUS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ANIMUS به USD برابر با $ 0 برای هر ANIMUS می‌ باشد.

توکن Animus در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,730.14 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B ANIMUS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ANIMUS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00806966 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ANIMUS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -0.76% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Animus (ANIMUS)

ارزش بازار $ 10.73K$ 10.73K $ 10.73K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.73K$ 10.73K $ 10.73K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Animus برابر است با $ 10.73K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ANIMUS برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.73K است.