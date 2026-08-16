قیمت امروز Empulser Enterprises

قیمت لحظه‌ ای Empulser Enterprises ($CPT) در حال حاضر برابر با $ 0.01797535 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.90% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی $CPT به USD برابر با $ 0.01797535 برای هر $CPT می‌ باشد.

توکن Empulser Enterprises در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 125,827 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 7.00M $CPT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، $CPT در بازه‌ ای بین $ 0.01844276 (حداقل) و $ 0.01973249 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.409879 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01288804 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز $CPT طی یک ساعت گذشته به میزان -2.53% و در هفت روز اخیر به میزان -39.47% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.69K رسیده است.

اطلاعات بازار Empulser Enterprises ($CPT)

ارزش بازار $ 125.83K$ 125.83K $ 125.83K حجم (24 ساعته) $ 1.69K$ 1.69K $ 1.69K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 125.83K$ 125.83K $ 125.83K سرمایه در گردش 7.00M 7.00M 7.00M عرضه کل 6,999,985.849866 6,999,985.849866 6,999,985.849866

ارزش بازار فعلی Empulser Enterprises برابر است با $ 125.83K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.69K. عرضه در گردش $CPT برابر است با 7.00M، و عرضه کل آن 6999985.849866 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 125.83K است.