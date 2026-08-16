قیمت امروز Homebrew Robotics

قیمت لحظه‌ ای Homebrew Robotics (BREW) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.84% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BREW به USD برابر با $ 0 برای هر BREW می‌ باشد.

توکن Homebrew Robotics در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 732,820 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 837.15M BREW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BREW در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00795107 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BREW طی یک ساعت گذشته به میزان +0.10% و در هفت روز اخیر به میزان +68.49% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.31K رسیده است.

اطلاعات بازار Homebrew Robotics (BREW)

ارزش بازار $ 732.82K$ 732.82K $ 732.82K حجم (24 ساعته) $ 1.31K$ 1.31K $ 1.31K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 732.82K$ 732.82K $ 732.82K سرمایه در گردش 837.15M 837.15M 837.15M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Homebrew Robotics برابر است با $ 732.82K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.31K. عرضه در گردش BREW برابر است با 837.15M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 732.82K است.