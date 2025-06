Codec FlowCODEC چیست

CodecFlow is an on-demand cloud desktop platform for AI agents, powered by MCP and TEE. It lets agents run tasks like automating legacy apps, trading, or managing online stores with full OS-level access. Developers can launch Windows, macOS, or Linux machines instantly via API. It supports secure data sharing, works with any AI model, and offers clean SDKs and a robust API for full control. CodecFlow also ensures safe execution through secure, isolated environments, making it ideal for complex and sensitive workflows.

توکنومیکس Codec Flow (CODEC)

درک، توکنومیکس Codec Flow (CODEC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CODEC بیشتر بدانید!