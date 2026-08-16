قیمت امروز Strike Robot

قیمت لحظه‌ ای Strike Robot (SR) در حال حاضر برابر با $ 0.0012317 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.96% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SR به USD برابر با $ 0.0012317 برای هر SR می‌ باشد.

توکن Strike Robot در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,231,481 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B SR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SR در بازه‌ ای بین $ 0.00112478 (حداقل) و $ 0.00140252 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01107409 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SR طی یک ساعت گذشته به میزان -3.68% و در هفت روز اخیر به میزان -22.33% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 16.10K رسیده است.

اطلاعات بازار Strike Robot (SR)

ارزش بازار $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M حجم (24 ساعته) $ 16.10K$ 16.10K $ 16.10K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Strike Robot برابر است با $ 1.23M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 16.10K. عرضه در گردش SR برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.23M است.