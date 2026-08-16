قیمت امروز Shadow Combat League

قیمت لحظه‌ ای Shadow Combat League (SCL) در حال حاضر برابر با $ 0.00123543 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.89% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SCL به USD برابر با $ 0.00123543 برای هر SCL می‌ باشد.

توکن Shadow Combat League در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,198,001 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 959.20M SCL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SCL در بازه‌ ای بین $ 0.00123397 (حداقل) و $ 0.00126639 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0063319 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00114901 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SCL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.49% و در هفت روز اخیر به میزان -2.45% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 23.11 رسیده است.

اطلاعات بازار Shadow Combat League (SCL)

ارزش بازار $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M حجم (24 ساعته) $ 23.11$ 23.11 $ 23.11 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M سرمایه در گردش 959.20M 959.20M 959.20M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Shadow Combat League برابر است با $ 1.20M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 23.11. عرضه در گردش SCL برابر است با 959.20M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.24M است.