ModulrEMDR چیست

Modulr ($eMDR) is the first decentralized operating system (deOS) designed for on-chain robotics applications, enabling a modular, interoperable ecosystem for robotics, AI, and connected devices. Powered by a unique Proof-of-Utility (PoU) model, Modulr incentivizes real, valuable work while providing developers the infrastructure to launch co-chains, access compute and storage resources, and build modular services. By bridging blockchain and robotics, Modulr establishes the foundational layer for the emerging robotics-enabled economy.

پیش‌ بینی قیمت Modulr (USD)

ارزش Modulr (EMDR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Modulr (EMDR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Modulr را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Modulr را بررسی کنید!

EMDR به ارزهای محلی

توکنومیکس Modulr (EMDR)

درک، توکنومیکس Modulr (EMDR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده EMDR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Modulr (EMDR) امروز Modulr (EMDR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای EMDR به واحد USD برابر است با 9.43 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی EMDR نسبت به USD چقدر است؟ $ 9.43 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی EMDR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Modulr چقدر است؟ ارزش بازار EMDR برابر است با $ 6.71M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش EMDR چقدر است؟ عرضه در گردش EMDR برابر است با 711.11K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت EMDR چقدر بوده است؟ EMDR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 80.59 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت EMDR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ EMDR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 3.24 USD رسید. حجم معاملات EMDR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای EMDR برابر است با -- USD . آیا EMDR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد EMDR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت EMDR مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Modulr (EMDR)