قیمت امروز Opus Genesis

قیمت لحظه‌ ای Opus Genesis (OPUS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.40% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OPUS به USD برابر با $ 0 برای هر OPUS می‌ باشد.

توکن Opus Genesis در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 847,692 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.92M OPUS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OPUS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.084014 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OPUS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.07% و در هفت روز اخیر به میزان +11.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 955.15 رسیده است.

اطلاعات بازار Opus Genesis (OPUS)

ارزش بازار $ 847.69K$ 847.69K $ 847.69K حجم (24 ساعته) $ 955.15$ 955.15 $ 955.15 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 847.69K$ 847.69K $ 847.69K سرمایه در گردش 999.92M 999.92M 999.92M عرضه کل 999,917,386.4849726 999,917,386.4849726 999,917,386.4849726

ارزش بازار فعلی Opus Genesis برابر است با $ 847.69K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 955.15. عرضه در گردش OPUS برابر است با 999.92M، و عرضه کل آن 999917386.4849726 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 847.69K است.