قیمت امروز Forma Robotics

قیمت لحظه‌ ای Forma Robotics (FORMA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 23.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FORMA به USD برابر با $ 0 برای هر FORMA می‌ باشد.

توکن Forma Robotics در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,297.35 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 99.99M FORMA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FORMA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00605943 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FORMA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.06% و در هفت روز اخیر به میزان -44.84% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 447.70 رسیده است.

اطلاعات بازار Forma Robotics (FORMA)

ارزش بازار $ 12.30K$ 12.30K $ 12.30K حجم (24 ساعته) $ 447.70$ 447.70 $ 447.70 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.30K$ 12.30K $ 12.30K سرمایه در گردش 99.99M 99.99M 99.99M عرضه کل 99,986,884.70138264 99,986,884.70138264 99,986,884.70138264

ارزش بازار فعلی Forma Robotics برابر است با $ 12.30K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 447.70. عرضه در گردش FORMA برابر است با 99.99M، و عرضه کل آن 99986884.70138264 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.30K است.