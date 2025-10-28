قیمت Robotexon (ROX)
قیمت لحظه ای Robotexon (ROX) برابر است با $0.00400487. در 24 ساعت گذشته، ROX در بازه قیمتی حداقل $ 0.00398628 تا حداکثر $ 0.00446448 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ROX برابر با $ 0.03880303 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00291126 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، ROX در یک ساعت گذشته +0.31%، در 24 ساعت گذشته -5.96% و در 7 روز گذشته +28.25% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Robotexon برابر است با $ 280.38K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ROX برابر است با 70.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 400.54K است.
امروز، تغییر قیمت Robotexon به USD به میزان $ -0.000254262930375297 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Robotexon به USD به میزان $ -0.0024993644 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Robotexon به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Robotexon به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -0.000254262930375297
|-5.96%
|30 روز
|$ -0.0024993644
|-62.40%
|60 روز
|$ 0
|--
|90 روز
|$ 0
|--
Robotexon is building the world’s first monetization layer for robotics intelligence.
Every robot is trained in simulations before it hits the real world, but 70–80% of that work goes unpaid. Robotexon turns those simulation outputs — control models, datasets, mission profiles — into verifiable, tokenized assets with built-in licensing and lifetime royalties.
At the core is XTRON Core™, our proprietary engine that standardizes, secures, and prepares robotics data for on-chain publishing. These assets are sold in the Robotexon Marketplace, already integrated with major Chinese robotics manufacturers, creating demand-side liquidity from day one.
Train once, earn forever — every sale, license, and royalty flows through the Robotexon token, building a self-sustaining economy in a $200B+ industry.
