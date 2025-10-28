RoboraRBR چیست

Robora is a decentralized AI orchestration platform for robotics and IoT, designed to unify fragmented data, software, and hardware into a collaborative, blockchain-powered ecosystem. Functioning as a framework and marketplace that empowers users to build, train, deploy, and monetize intelligent Synths/Robots. Think of it as the "Web3-hub for physical AI. Tackle Real Issues High costs, security vulnerabilities (70% endpoint breaches), and slow deployment. User Benefits 80% cost reduction via intuitive tools; immutable blockchain security. Community Power Collaborate globally in a token-driven ecosystem for accelerated innovation. Synths: Embed AI Brains in Your Robots "Synths are autonomous agents that power robots with perceive-reason-act intelligence. Using VLA models, they handle tasks like grasping or navigation running locally for speed and scaling via our Grid. Customize, train, and embed them effortlessly."

ارزش Robora (RBR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Robora (RBR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Robora را بررسی کنید.

RBR به ارزهای محلی

توکنومیکس Robora (RBR)

درک، توکنومیکس Robora (RBR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RBR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Robora (RBR) امروز Robora (RBR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای RBR به واحد USD برابر است با 0.02805288 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی RBR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.02805288 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی RBR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Robora چقدر است؟ ارزش بازار RBR برابر است با $ 1.91M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش RBR چقدر است؟ عرضه در گردش RBR برابر است با 68.01M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت RBR چقدر بوده است؟ RBR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.210107 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت RBR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ RBR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01295042 USD رسید. حجم معاملات RBR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RBR برابر است با -- USD . آیا RBR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد RBR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RBR مراجعه کنید.

