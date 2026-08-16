قیمت امروز Spawn

قیمت لحظه‌ ای Spawn (SPAWN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SPAWN به USD برابر با $ 0 برای هر SPAWN می‌ باشد.

توکن Spawn در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 34,021 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 899.99M SPAWN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SPAWN در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SPAWN طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +7.52% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Spawn (SPAWN)

ارزش بازار $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K سرمایه در گردش 899.99M 899.99M 899.99M عرضه کل 999,985,065.63483 999,985,065.63483 999,985,065.63483

ارزش بازار فعلی Spawn برابر است با $ 34.02K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SPAWN برابر است با 899.99M، و عرضه کل آن 999985065.63483 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 34.02K است.